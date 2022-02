Alex Belli con la sua chimica artistica con Soleil Sorge e l’amore libero con Delia Duran ha monopolizzato il GF Vip 6, ma in passato il Man aveva già dato prova delle sue alchimie telepatiche. Sette anni fa l’attore ha partecipato alla prima Isola dei Famosi targata Mediaset, quella con Rocco Siffredi e Valerio Scanu e lì aveva già dato dimostrazione del suo punto di vista sull’amore.

In Honduras nel 2015 Alex legò in maniera particolare con Cristina Buccino, quasi come con Soleil al GF Vip. All’epoca Rocco Siffredi si accorse subito che Belli era un fan dell’amore libero.

“Tra me e Rachida c’è una simpatia vera senza nessun fine. E invece tra Alex e Cristina io ho sempre pensato ad un menage a trois. – riporta Biccy. it – E parlo di cosa a tre perché secondo me non è soltanto una cosa tra Cristina e Alex, ma tra Cristina Alex e la moglie, così potrebbe ragionare Belli. Ci sono due soluzioni: o Alex non ha rispetto per la moglie e non mi sembra il caso, oppure hanno un rapporto libero e lui pensa ad un menage a trois, dove ognuno porta un pezzo di torta a casa. Ci sono tanti modi di intendere i rapporti”.

Che dire, Rocco c’aveva visto lungo, lunghissimo.



Rocco Siffredi voleva Alex Belli: la proposta fatta al Man.

Appena usciti da L’Isola dei Famosi, Rocco e Alex si sono rivisti e Siffredi ha chiesto al collega di fare un film con le sue attrici: “La Factory di Rocco Siffredi? Sono stato da lui. Ho passato bei momenti sull’Isola con Rocco, è un grande e lo rispetto tanto. Dal punto di vista mentale abbiamo tante cose in comune devo ammettere. Tra noi c’è chimica artistica certo. Mi ha proposto anche di girare per lui, anni fa mi chiamò per dirmi ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi è vero quello che si dice, me l’ha chiesto, però ho detto di no, non è il mio mondo quello“.