Rocco Siffredi arruola nella sua Academy un ex volto de Il Collegio

Rocco Siffredi sta scaldando i motori per il ritorno della sua Academy e quest’anno – insieme a Malena e Martina Smeraldi – ci sarà anche un’altra ragazza che ha da poco compiuto 18 anni. Un volto che molti già conoscono perché nel 2021 è stata una delle protagoniste indiscusse de Il Collegio diplomandosi addirittura con la lode. Queer, vegana, fluida, attivista e chi più ne ha più ne metta: all’interno del reality di Rai2 aveva promesso che avrebbe cambiato il mondo e ora a suo dire lo starebbe facendo sdoganando il tabù sul s3x worker. Sto parlando di Maria Sofia Federico.

A gennaio Maria Sofia Federico ha compiuto 18 anni e si è iscritta a OF, da lì la chiamata di Rocco Siffredi che ha accettato con entusiasmo.

“Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Lo sapete bene: da quando ho compiuto 18 anni, a gennaio di quest’anno, sono entrata nel mondo del p***o e da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul s3xwork così da abbattere quegli stereotipi nocivi su quelle persone che come me rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della maggior parte della società. Sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone più esperte di me e così accrescere il mio bagaglio culturale”.