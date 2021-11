Arisa in passato ha fatto scrivere una lettera dai suoi avvocati a Rocco Siffredi, è successo davvero. A raccontare questo curioso aneddoto è stato proprio il regista fra le pagine di MowMag.

“Nel 2012 trovai un’attrice della Repubblica Ceca uguale ad Arisa, così idea un film parodia di X Factor. Chiamai a rapporto anche un attore per interpretare Morgan, un nero di New York nei panni di Simona Ventura ed io che facevo Elio. Quando uscì il film Simona mi chiamò e mi disse “Li mortacci tua! Ma perché dovevo essere proprio l’uomo?”. Però la prese a ridere. […] Arisa mi fece mandare una lettera dal suo avvocato. Era preoccupata che volessi fare una serie di film con la sua sosia. Ma questa non era assolutamente la mia intenzione, la cosa sarebbe comunque finita lì. Quindi non ci sono stati ulteriori problemi. Lei in realtà è stata molto carina: l’avvocato mi disse che si era preoccupata solo perché la gente fermava i suoi genitori al supermercato per dirgli che la figlia avesse fatto un film con me. Era stato uno choc per loro!”

Ora Rocco Siffredi vorrebbe fare un film con la vera Arisa, dato che lei – durante le interviste promozionali che ha rilasciato in occasione del lancio del nuovo album – ha confessato che le piacerebbe fare qualcosa di soft, se qualcuno glielo proponesse.

Rocco Siffredi: “Vorrei Arisa sul set con me”

Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto “soft” ho esclamato: “Che peccato!”. Perché se volesse fare solo una cosa “soft”, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori”.

E ancora:

“Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sensuale a livelli surreali e, a prescindere dal mio gusto personale, te lo dico perché non hai idea di quanti personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti infoiati. Mi scrivono: “Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero!”. Ovviamente gli piacerebbe vederla con me”.

Il regista ha poi concluso:

“Poi, attenzione: magari non rientro nei gusti di Arisa – e ci può stare – oppure può darsi che mi consideri troppo vecchio per lei – e ci starebbe anche questo – ma ti assicuro che darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Onestamente, per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo, senza far vedere altro”.

Ma altro che Rocco, dateci il video di Arisa con Vito Coppola!