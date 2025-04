Rocco Papaleo e le sue riflessioni sull’amore: ‘Non escludo l’attrazione per gli uomini, sono infedele’

Durante la sua apparizione a ‘Ciao Maschio’ su Rai Uno, Rocco Papaleo ha approfondito il tema dei rapporti intimi, rivelando di essere “assolutamente infedele” e di non escludere di poter provare attrazione anche per uomini. Papaleo ha dichiarato che il sesso è “un po’ sopravvalutato” e lo ha definito una sorta di “fisioterapia”, proponendo di liberalizzarlo. Secondo lui, i rapporti carnali dovrebbero essere più accessibili a tutti, mentre il sentimento puro dovrebbe essere separato dal sesso. Ha osservato che il sesso legato al sentimento è “un po’ cristiano, cattolico” e avviene soprattutto per la procreazione. L’attore ha affermato che i rapporti possono servire anche per stare bene insieme e che ci si diverte di più quando una coppia è libera sessualmente.

Papaleo ha poi menzionato la sua continua esplorazione verso “altri lidi”, sottolineando che ha avuto attrazioni sia per uomini che per donne. Rispondendo a una domanda della conduttrice, ha affermato che, sebbene attualmente non provi attrazione per uomini, non lo esclude per il futuro. Infine, ha condiviso che ha avuto due convivenze e che spesso si annoia dopo un anno o un anno e mezzo di relazione. Ha descritto l’infedeltà come una sua predisposizione, differente da un affetto che può sorgere. Papaleo ha concluso che la sua natura di infedele è parte integrante della sua personalità.