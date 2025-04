ROCCO HUNT: ‘Ragazzo di giù’ – Il nuovo album in arrivo il 25 aprile

Rocco Hunt presenta il suo nuovo album “Ragazzo di giù”, che uscirà il 25 aprile. Questo disco combina il realismo del rap urbano con una sonorità contemporanea. Tra i brani presenti, spicca “Mille vote ancora”, che è stato presentato al Festival di Sanremo 2025. Le canzoni si alternano tra liriche incisive e melodie più dolci, affrontando temi significativi per l’artista, come la vita di periferia, il riscatto personale, l’amore, l’identità e le ambizioni. Rocco Hunt continua a mescolare italiano e napoletano, utilizzando il dialetto come strumento espressivo e identitario, che contribuisce a raccontare la realtà sociale del Sud Italia e amplifica l’intensità emotiva delle sue parole.

L’album sarà disponibile in vari formati: cd, cd autografato, vinile marmorizzato, vinile marmorizzato autografato e vinile trasparente. Rocco Hunt ha in programma due concerti dal vivo: il primo si terrà l’11 settembre 2025 a Caserta, presso la Reggia di Caserta, mentre il secondo si svolgerà il 6 ottobre 2025 ad Assago (MI), presso l’Unipol Forum. Per chi è interessato, è possibile acquistare i biglietti per questi eventi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è disponibile il suo profilo ufficiale su Instagram, dove condivide dettagli sulla sua musica e i suoi progetti.