Rocco Hunt e Ana Mena, A un paso de la luna: la versione spagnola del tormentone estivo firmato dal rapper campano e dalla cantante spagnola.

Rocco Hunt non lascia, ma raddoppia. Dopo aver conquistato la classifica italiana con la sua nuova hit estiva, A un passo dalla luna, in compagnia della bella Ana Mena, l’artista campano è pronto a proiettarsi anche nei mercati di lingua spagnola. Il suo tormentone di questo 2020 è infatti in arrivo anche in versione castigliana, con il titolo A un paso de la luna.

Rocco Hunt e Ana Mena: A un paso de la luna

La nuova versione del tormentone firmato da Rocco Hunt è in arrivo il 14 agosto. Nell’immediata vigilia di Ferragosto, il rapper originario di Salerno si proietta verso il mercato internazionale, dopo essere diventato uno dei mattatori dell’estate italiana.

Rocco Hunt

La sua A un passo dalla luna è infatti da due settimane al primo posto della classifica FIMI dei singoli, ha già ottenuto un disco di platino ed è tra i brani virali nel nostro paese su Spotify. Numeri importanti che incoraggiano l’artista e la sua partner spagnola a tentare anche il salto verso il mercato internazionale.

Rocco Hunt: il successo di A un passo dalla luna

La versione italiana del tormentone è disponibile dal 3 luglio 2020. Brano scritto da Rocco con Federica Abbate e prodotto da Zef, è accompagnato da un video ufficiale girato da The Astronauts a Ibiza. Parlando di qeusta collaborazione, Rocco aveva spiegato a inizio estate: “Erano anni che con Ana Mena ci scrivevamo e alla fine quest’anno abbiamo trovato il momento giusto per poter fare questa canzone insieme“.

Guardiamo insieme ancora una volta il video ufficiale di A un passo dalla luna, che ha già raggiunto i 16 milioni di clic: