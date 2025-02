ROCCO HUNT: Due Concerti Imperdibili alla Reggia di Caserta e al Forum di Milano [Info e Biglietti]

ROCCO HUNT, a pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Mille vote ancora”, ha annunciato due eventi live nel 2025: l’11 settembre alla Reggia di Caserta e il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Questi concerti rappresentano un importante passo avanti nella sua carriera, segnando il suo debutto nei Palasport. L’artista ha dichiarato che questi eventi saranno i più grandi della sua carriera, un’occasione per rivivere ogni tappa del suo viaggio e per cantare insieme il suo nuovo album. Per Rocco Hunt, sarà un momento unico e storico.

I fan del rapper e cantautore salernitano possono quindi aspettarsi uno spettacolo che celebra non solo il suo repertorio passato, ma anche il suo ultimo lavoro discografico, mescolando emozioni e novità. Hunt torna a Sanremo dopo nove anni e i suoi concerti sono attesi con grande entusiasmo.

I biglietti per le due date saranno disponibili a partire dalle 14 di venerdì 14 febbraio 2025. Gli appuntamenti sono: 11 settembre 2025 alla Reggia di Caserta e 6 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Assago, Milano. Le informazioni e l’acquisto dei biglietti possono essere trovati sui social e sul sito ufficiale dell’artista.