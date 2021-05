Rocco Hunt e Ana Mena, Un bacio all’improvviso: il nuovo singolo estivo del rapper salernitano e della cantante spagnola.

Rocco Hunt e Ana Mena si confermano anche nell’estate 2021. Dopo il grande successo anche internazionale di A un passo dalla luna, l’hit italo-spagnola che ha conquistato lo scorso anno 5 dischi di platino italiani, oltre 350 milioni di stream e 9 settimane consecuitive al primo posto della classifica dei singoli, il rapper di Salerno e la cantante iberica hanno annunciato l’arrivo del secondo capitolo della loro collaborazione: Un bacio all’improvviso.

Rocco Hunt e Ana Mena insieme in Un bacio all’improvviso

L’estate 2021 è pronta a scaldarsi sulle note della sensualità, dell’allegria e della spensieratezza del nuovo brano di Rocco e Ana. Reduci da mesi di grandissimi traguardi con la loro A un passo dalla luna, i due hanno scelto di unire ancora le forze per un nuovo brano destinato a infrangere record su record.

Rocco Hunt

Momento di grande ispirazione per Hunt, che nelle ultime estati ha firmato successi come Karaoke, Don’t Worry, Mambo salentino, Per un milione, Portami con te, Moscow Mule e recenetemente Senorita di Clementino e Nina Zilli. Riuscirà a confermare il proprio successo anche con questo bis insieme ad Ana Mena? Intanto, sui social il rapper ha annunciato così il brano: “Ancora io e te, il vento dell’estate ti riporta qui da me. Un bacio all’improvviso, il nostro nuovo singolo fuori ovunque venerdì“.

Ana Mena regina delle estati italiane

Continua così la serie di successi estivi di Ana Mena, ormai una vera e propria regina dei tormentoni estivi italiani. Prima ancora del brano del 2020 con Rocco Hunt, la splendida cantante spagnola aveva già sbancato in radio e nelle classifiche con Fred De Palma nella loro Una volta ancora del 2019 e ancora prima con D’estate non vale nel 2018. Insomma, Giusy Ferreri e Baby K hanno una rivale.