Rocco Hunt, Che me chiamme a fa?: il nuovo singolo del rapper salernitano con Geolier dopo il successo estivo di A un passo dalla luna.

Rocco Hunt ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo. Il poeta urbano della musica italiana è pronto a duettare a suon di rime con Geolier nel brano Che me chiamme a fa?. Si tratta di un grande ritorno per l’artista campano a diversi mesi di distanza dalla hit estiva A un passo dalla luna con Ana Mena, uno dei brani più amati della sua carriera, capace di conquistare anche il pubblico spagnolo.

Rocco Hunt: Che me chiamme a fa? con Geolier

Prodotto da Nazo, il pezzo vede Rocco Hunt duettare con Geolier, uno dei rapper più amati della nuova generazione di artisti campani, reduce tra l’altro da un prestigioso duetto con Anna Tatangelo.

Rocco Hunt

Non si tratta tra l’altro di una prima volta assoluta. Il brano, in arrivo il 19 febbraio, è infatti la seconda collaborazione tra i due dopo Nisciun’, pezzo presente nell’album Libertà dell’ex vincitore di Sanremo tra le Nuove Proposte. I due tra l’altro sono legati da una bella amicizia e in rete è possibile trovare alcune sfide tra loro a suon di freestyle. Di seguito l’annuncio:

Il significato di Ma che me chiamme a fa?

Il nuovo brano di Rocco arriva dopo il successo non solo nazionale della hit estiva A un passo dalla luna. Il brano con Ana Mena è stato infatti di recente presentato anche in Spagna, replicando il successo ottenuto in Italia e conquistando il primo posto in classifica.

Ma quale sarà il significato del nuovo pezzo di Hunt? Lo ha spiegato lo stesso rapper, come riferito da AllMusic Italia: “Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana“.