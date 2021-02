Ieri sera Rocco Casalino ha concesso una lunga intervista a Barbara d’Urso. La Santa di Cologno dopo aver parlato della crisi di governo, ha letto un piccolo estratto del nuovo libro dell’ex portavoce di Conte.

“Per me non ci sono programmi di serie A e serie B. Non ho nessun tipo di pregiudizio intellettuale. Quando la d’Urso attaccava il Movimento Cinque Stelle faceva più danni di una puntata di Porta a Porta. Le domande davvero difficili a Conte sul Covid le ha fatte Barbara”.

Il giornalista ha spiegato che quando Carmelita attaccava il Movimento 5 Stelle, il partito scendeva nei sondaggi: “Quando facevi le puntate contro il Movimento, andavamo nel panico. Perdevamo punti nei sondaggi quando ci attaccavi. Quando ci attaccavano gli altri non perdevamo nulla o addirittura aumentavamo. Tu arrivi a un tipo di pubblico giusto. Gli altri politici hanno capito e adesso sono a fare fila per venire qui“.

La d’Urso è apparsa quasi incredula, ma ha ringraziato il suo ospite: “Ti ringrazio per la stima. Ho questa potenza? Oddio, la cosa mi inorgoglisce nel mio piccolo“.

Visto il potere di far crollare i partiti nei sondaggi, adesso preghiamo tutti che Barbara attacchi il food blogger (com’è successo nel 2019) e la ‘mamma, italiana, cristiana’, così ce li leviamo dalle p***e .



Rocco Casalino: l’intervista integrale a Live Non è la d’Urso.

Durante l’intervista Rocco Casalino ha anche parlato dei pregiudizi legati alla sua omosessualità: “Sui giornali leggevo tante cose che nascondevano dell’omofobia. C’erano anche battute non belle nei miei confronti e anche molte. All’estero non avevano attenzione per il mio orientamento, in Italia assolutamente sì e lo dico con rammarico“.