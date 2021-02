Dopo Silvia Toffanin, Mara Venier e Barbara d’Urso, Rocco Casalino è stato ospite anche di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio.

Oltre ad aver parlato del suo libro e dell’omofobia in politica, il giornalista ha rivelato che negli anni sono circolati diversi rumor su una sua storia segreta con l’ex Premier Giuseppe Conte.

“In politica ho subito tanta omofobia. Su di me non solo sguardi, ma anche tante risatine.. Sentivo prese in giro per la mia risata, per la voce, per come accavallavo le gambe o mettevo le mani, per come camminavo. Poi dicevano che era solo ironia, ma dietro c’era dell’omofobia. Perché è normale che essendo gay io abbia atteggiamenti più femminili, ma non giustifica la presa per i fondelli.

Ho letto su di me titoli orrendi come ‘omo dell’anno’ o ‘che**a inutile’. Inoltre sono circolati rumor davvero idioti quando ho fatto il portavoce di Di Mario e di Conte. Su queste due persone facevano uscire pettegolezzi e retroscena strani. Quindi con loro due insinuavano ci fosse qualcosa, siccome io sono omosessuale allora lo erano anche loro e parlavano di rapporti gay. Ovviamente tutte cose inventate e infondate. Anche inventare queste storie solo perché sono gay è omofobia”.