Rocco Casalino, il dramma dell’accettazione: “Ho insistito ad essere etero, mi ero convinto che sarei riuscito”

Rocco Casalino per anni ha finto di essere etero, anche quando ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Un’esperienza che ha vissuto con spensieratezza a 28 anni, nell’autunno del 2000.

Se Rocco Casalino ha fatto fatica ad accettarsi è anche colpa del padre, da lui definito un uomo violento.

“Mio padre era un maschio del sud, molto virile, dominante. A proposito di assomigliare, non gli assomigliavo ecco, non ero il figlio che somiglia al papà, e questa cosa per lui era un problema. Faceva una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo perché sapevo che se lo avessi ammesso sarebbe stato peggio. Io ero sicuro che avrei avuto la vita impossibile. Anche per questa situazione la consapevolezza per me è arrivata molto tardi, ho fatto molta fatica ad accettarmi”.