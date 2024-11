Rocchi e Orsato: Arbitri Sospettati di Evasione Fiscale per Partite Internazionali e le Conseguenze Legali

Gianluca Rocchi e Daniele Orsato sono tra gli arbitri italiani sospettati di evasione fiscale in merito a compensi ricevuti per partite dirette all’estero. Questa situazione è emersa da un articolo di La Repubblica, dove si segnala che un gruppo consistente di arbitri internazionali italiani è stato sanzionato dal Fisco per non aver dichiarato i compensi percepiti dalla UEFA tra il 2018 e il 2022. Gli accertamenti fiscali sono iniziati nella primavera del 2023, in seguito a una denuncia alla Guardia di Finanza, che ha rivelato che circa cinquanta arbitri non avevano dichiarato i pagamenti.

La Guardia di Finanza ha intrapreso controlli anche sui compensi di arbitri di calcio a 5 e sui funzionari del VAR. Durante queste indagini è emerso un alto tasso di evasione fiscale, con molti arbitri che avrebbero omesso di dichiarare i propri guadagni, alcuni dei quali risultano essere stati accreditati su conti esteri. Ci si aspetta che a metà del 2024, dopo la ricezione degli avvisi dall’Agenzia delle Entrate, la maggior parte presenterà una regolarizzazione della propria posizione con sanzioni ridotte.

Rocchi, che ha concluso la carriera da arbitro nel 2020 e ha assunto il ruolo di designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B, ha dichiarato che ha risolto tutte le pendenze e ha attribuito la situazione a un “disguido”. Il suo avvocato ha specificato che si è trattato di un errore legato a norme poco chiare. D’altra parte, Orsato, che ha il record di presenze in Champions League tra gli arbitri italiani e si è ritirato ad agosto, ha preferito non commentare il caso.

La questione è stata mantenuta riservata per evitare ripercussioni sulle carriere degli arbitri coinvolti. Secondo il Codice etico dell’AIA, gli arbitri devono conformarsi alle leggi e il loro comportamento deve esprimere legalità. Le violazioni fiscali riscontrate dalla Guardia di Finanza potrebbero portare a una possibile indagine da parte della Procura federale della FIGC, con il rischio di sanzioni disciplinari ai danni degli arbitri accusati.