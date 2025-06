Rocchi: Arbitri, la chiave è la comunicazione chiara

Gianluca Rocchi, responsabile della Can, ha sottolineato l’importanza della coerenza tecnica negli arbitraggi durante un incontro con i media a Roma, dopo il termine del campionato. Ha spiegato che, sebbene sia fondamentale seguire protocolli comuni in situazioni simili, è impossibile garantire che tutti gli arbitri reagiscano identicamente a episodi diversi.

Sui controlli VAR, Rocchi ha evidenziato che più revisioni in campo non danno problemi e possono confermare le decisioni già prese. Ha ribadito che, sebbene le revisioni debbano essere utili per episodi significativi, gli arbitri devono sempre decidere con sicurezza, senza basarsi esclusivamente sul VAR.

Rocchi ha anche affrontato il tema della comunicazione, sostenendo che è fondamentale per evitare fraintendimenti. Ha ammesso di aver affrontato situazioni difficili, come nel caso di Inter-Roma, dove la sua gestione delle informazioni ha sollevato critiche. A suo avviso, anche una piccola controversia non dovrebbe compromettere la reputazione di un arbitro che ha dimostrato competenza per lungo tempo.

Riguardo alle simulazioni, ha affermato che la lotta deve essere condivisa dall’intero mondo del calcio e non solo dagli arbitri. Ha proposto un approccio basato sul dialogo piuttosto che sulla repressione.

Infine, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa Open Var, che permette di discutere apertamente gli errori arbitrali, contribuendo così a una maggiore trasparenza e a un miglioramento della comunicazione tra arbitri e media. Questo processo, pur faticoso, rappresenta un valore aggiunto per il settore arbitrale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com