21.3 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Attualità

Roccaraso si colora di eventi culturali e concerti estivi

Da StraNotizie
Roccaraso si colora di eventi culturali e concerti estivi

Roccaraso si prepara a diventare un centro pulsante di eventi culturali e di intrattenimento da luglio a ottobre. La località e le sue frazioni ospiteranno un cartellone ricco di concerti, presentazioni di libri, eventi sportivi e tradizioni popolari, in diverse location come la Sala Consiliare “G. Spataro” e il Palaghiaccio G. Bolino.

Tra gli eventi più attesi ci sono il concerto di Michele Zarrillo il 13 agosto in onore di Sant’Ippolito, e Nina Zilli live il 15 agosto. Il mese di agosto proseguirà con concerti di Francesco Mammola il 19, del noto Enzo Avitabile il 23, e di Angelo Famao a Pietransieri il 26. Inoltre, dal 23 al 30 agosto si terrà il 1° Festival Internazionale di Scacchi al Palaghiaccio.

Altri eventi significativi includono il Festival degli Aquiloni “Roccaraso Vola” il 2 e 3 agosto e la rassegna culturale “Il tempo e le idee”, che proporrà oltre 20 presentazioni di libri dal 3 al 25 agosto. Le tradizioni locali saranno celebrate con le feste di San Bartolomeo, San Vincenzo Ferreri, San Donato e San Rocco, accompagnate da spettacoli, fiere e mercatini artigianali.

La cultura sarà al centro dell’attenzione con la partecipazione di autori di fama come Dacia Maraini e Bruno Forte. Non mancheranno neppure eventi enogastronomici come il Mangiarock Full Day il 22 agosto. Il cartellone si concluderà il 26 ottobre con la 3ª Tappa del Mediterraneo Cross – Memorial Adelio Di Natale.

Articolo precedente
Aumento del contenzioso nel pubblico impiego a Napoli
Articolo successivo
Venezia 82: glamour e cinema alla Mostra del Cinema 2024
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.