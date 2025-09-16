Roccaraso si colora di eventi culturali e concerti estivi

Roccaraso si prepara a diventare un centro pulsante di eventi culturali e di intrattenimento da luglio a ottobre. La località e le sue frazioni ospiteranno un cartellone ricco di concerti, presentazioni di libri, eventi sportivi e tradizioni popolari, in diverse location come la Sala Consiliare “G. Spataro” e il Palaghiaccio G. Bolino.

Tra gli eventi più attesi ci sono il concerto di Michele Zarrillo il 13 agosto in onore di Sant’Ippolito, e Nina Zilli live il 15 agosto. Il mese di agosto proseguirà con concerti di Francesco Mammola il 19, del noto Enzo Avitabile il 23, e di Angelo Famao a Pietransieri il 26. Inoltre, dal 23 al 30 agosto si terrà il 1° Festival Internazionale di Scacchi al Palaghiaccio.

Altri eventi significativi includono il Festival degli Aquiloni “Roccaraso Vola” il 2 e 3 agosto e la rassegna culturale “Il tempo e le idee”, che proporrà oltre 20 presentazioni di libri dal 3 al 25 agosto. Le tradizioni locali saranno celebrate con le feste di San Bartolomeo, San Vincenzo Ferreri, San Donato e San Rocco, accompagnate da spettacoli, fiere e mercatini artigianali.

La cultura sarà al centro dell’attenzione con la partecipazione di autori di fama come Dacia Maraini e Bruno Forte. Non mancheranno neppure eventi enogastronomici come il Mangiarock Full Day il 22 agosto. Il cartellone si concluderà il 26 ottobre con la 3ª Tappa del Mediterraneo Cross – Memorial Adelio Di Natale.