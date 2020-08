Tensione nel centro di accoglienza Mondo Migliore, a Rocca di Papa. Due camionette del Reparto Mobile della Polizia di Stato sono all’ingresso per contenere una eventuale rivolta. Al momento sono decine i nigeriani che stanno protestando davanti al cancello della struttura: sollecitano il risultato del terzo tampone, già negativi ai primi due. “Si tratta di una manifestazione pacifica – fanno sapere dal centro all’Adnkronos – Hanno superato il quattordicesimo giorno di quarantena, ora sono al diciannovesimo e aspettano l’esito del terzo tampone. La Asl ora sta venendo, speriamo in una rapida soluzione”. Nella struttura, che già balzò agli onori della cronaca per aver ospitato i migranti della nave Diciotti, sono in isolamento diversi positivi. “Avevamo chiesto per questo di spostare i positivi in una struttura idonea – precisano da Mondo Migliore – proprio per riprendere le attività in tutta sicurezza”. (di Silvia Mancinelli)

