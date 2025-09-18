28.9 C
Robotica sociale e IA: innovazioni dalla conferenza di Napoli

Si è tenuta a Napoli la 17ª edizione della International Conference on Social Robotics + AI, intitolata “Emotivation at the Core: Empowering Social Robots to Inspire and Connect”. Mentre l’interesse si concentra sull’Intelligenza Artificiale e sui suoi impatti, la Robotica sta avviando un percorso altrettanto significativo, portando verso una nuova concezione di automi simili agli esseri umani. Il convegno ha trattato temi innovativi legati all’interazione tra emozione e motivazione, con esempi come il “The Human Affectome Project”, che esplora come le emozioni possono migliorare l’interazione con i robot.

Oggi i sistemi robotici e l’IA possono assistere gli esseri umani in vari ambiti, come la cura, il lavoro domestico e la risoluzione collaborativa di problemi. Tuttavia, questa evoluzione porta con sé questioni etiche, come la dignità, l’identità e la sicurezza della persona, oltre all’accesso equo alle risorse tecnologiche.

Durante il convegno, la Prof.ssa Daniela Rus ha evidenziato l’importanza dell’intelligenza fisica. Attualmente, milioni di robot lavorano in fabbriche e in settori diversi, contribuendo a varie attività quotidiane. Il futuro porterà nuovi modelli di intelligenza fisica, che integrano l’intelligenza artificiale con il mondo fisico. La chiave sarà sviluppare sistemi energeticamente efficienti, utilizzando modelli spaziali di stato per ottimizzare i consumi energetici.

Inoltre, la robotica sociale si dirige verso un approccio umano-centrico, finalizzato a facilitare interazioni con utenti in difficoltà. I sistemi robotici stanno evolvendo per identificare segnali non verbali e rispondere in modo empatico. Tuttavia, per il settore europeo sarà fondamentale affrontare la competizione con investimenti e risorse significative per mantenere un ruolo rilevante nel campo della robotica e dell’IA.

