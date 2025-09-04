24.1 C
Robotica Mobile in Italia: Sterimove Rivoluziona il Settore

Da StraNotizie
La robotica mobile sta rivoluzionando l’industria farmaceutica, permettendo di automatizzare il trasporto di materiali sensibili e garantendo igiene, sicurezza e tracciabilità. Questi robot riducono il rischio di contaminazioni e l’intervento umano in ambienti critici, come le camere bianche. Attualmente, il mercato di questo settore vale 2,5 miliardi di dollari e si prevede una crescita del 12% annuo nel segmento farmaceutico.

Stäubli, leader nell’automazione industriale, presenterà Sterimove, un robot progettato specificamente per il settore farmaceutico. Sterimove è un dispositivo mobile pensato per trasportare carichi come contenitori sterili, materiali da laboratorio e dispositivi medici. La sua progettazione si basa su feedback diretti delle aziende farmaceutiche, e offre interfacce intuitive e integrazione con sistemi MES o ERP.

A differenza di altri robot mobili, Sterimove è creato per operare in ambienti ISO 5, con una struttura liscia per facilitare la pulizia e prevenire l’accumulo di polvere. Utilizza materiali resistenti a sostanze chimiche e disinfettanti, tutti certificati per garantire massima sicurezza in contesti sensibili. La navigazione avviene in modo autonomo, senza necessità di infrastrutture costose, e il robot è dotato di sistemi di sicurezza integrati.

Stäubli si prepara, quindi, a introdurre non solo Sterimove, ma anche una nuova gamma di robot mobili, evidenziando l’importanza dell’interoperabilità con altri sistemi industriali e la capacità di adattarsi a flussi produttivi esistenti. Integrando queste tecnologie, le aziende possono aumentare l’efficienza complessiva delle operazioni quotidiane.

