Robotica ispirata ai polpi: innovazioni dalla natura in Italia

I polpi sono animali affascinanti del mare, noti per la loro abilità nel muovere con destrezza gli otto tentacoli. Studi recenti hanno mostrato che ogni tentacolo possiede un sistema nervoso segmentato, che gli permette di compiere movimenti complessi in autonomia, senza bisogno di un comando centrale. Questa caratteristica è interessante per il design di robot flessibili e per comprendere i meccanismi neurologici del controllo motorio.

Analisi del comportamento dei polpi in natura hanno rivelato 12 azioni distintive dei tentacoli, come afferrare, torcersi, allungarsi e accorciarsi. Queste azioni sono state osservate in contesti come la ricerca di cibo, la locomozione e la difesa. Si è notato che i polpi preferiscono utilizzare i tentacoli anteriori per esplorare l’ambiente e quelli posteriori per attività legate al movimento, come lo spostamento sul fondale marino.

La flessibilità dei tentacoli deriva dalla loro struttura unica: privi di ossa, sono formati da muscoli organizzati per consentire una vasta gamma di movimenti. Questa “muscolatura idrostatica” permette ai polpi di adattarsi rapidamente a diverse situazioni, come infilarsi in spazi stretti o manipolare oggetti con precisione.

L’analisi dei movimenti dei tentacoli ha dimostrato che i polpi combinano deformazioni come allungamento, accorciamento, flessione e torsione per eseguire compiti complessi. Questa abilità è cruciale per la caccia, la costruzione di rifugi e l’interazione con l’ambiente circostante.

Le scoperte sui polpi non solo approfondiscono la nostra comprensione del loro comportamento, ma offrono anche opportunità per sviluppare tecnologie avanzate. La progettazione di robot ispirati ai polpi, con appendici flessibili e autonomamente controllabili, potrebbe trasformare settori come la chirurgia, la ricerca subacquea e la manipolazione di oggetti delicati.