Robotica Industriale: Innovazioni STEM in Italia

Rai Scuola presenta il programma “Progetto Scienza STEM”, dedicato all’informazione e all’approfondimento scientifico. Il divulgatore Davide Coero Borga intervista esperti nei campi della ricerca e dell’innovazione, mostrando come la scienza e la tecnologia possano migliorare la vita quotidiana e rappresentare un investimento per il futuro dei giovani.

Il focus di questa puntata è la robotica industriale. I robot, pur non avendo sempre l’aspetto degli androidi di Asimov, comprendono strumenti come seghe elettriche, pialle, bracci meccanici, robot collaborativi e droni. Questi dispositivi, sia protetti in gabbie perimetrali sia operanti a stretto contatto con gli esseri umani, giocano un ruolo fondamentale nei processi produttivi.

Gli ospiti della puntata includono Barbara Caputo del Politecnico di Torino, che sta integrando meccanica e intelligenza artificiale; Bruno Siciliano, esperto di robotica industriale all’Università di Napoli Federico II; Luca Salgarelli, che con la sua startup a Brescia sta sviluppando robot più flessibili; Orlando Tovar, responsabile della linea pilota Digital Factory al CIM 4.0; e altri professionisti come Alessio Degani, ingegnere delle telecomunicazioni, Daniele Pillan, ingegnere elettrico, e Tatiana Tommasi, fisico e ingegnere del Politecnico di Torino.

