Robotica in agricoltura: opportunità e sfide in Italia

Si è tenuto a Bari il convegno “Robotica in agricoltura: hype o reale necessità” nell’ambito della fiera Agrilevante, dedicata ai robot e ai macchinari ad alta automazione. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di aziende, come Luigi Longo di Clodi Industries, Pietro Basile di Agricolbos e Mattia Bedani di Merlo, insieme a Paolo Gai dell’Università di Torino, per esplorare se la robotica agricola sia solo una moda o se risponda a necessità concrete.

La discussione ha rivelato che, sebbene ci sia un effetto di moda legato all’intelligenza artificiale, le soluzioni robotiche sono sviluppate per rispondere a vere esigenze degli agricoltori, in particolare alla carenza di manodopera. Tuttavia, l’adozione variabile da Paese a Paese è influenzata da fattori come l’età media degli agricoltori e considerazioni economiche. I robot e i droni sono particolarmente utili in aree difficili e in condizioni di rischio per la sicurezza degli operatori.

Tra gli ostacoli all’adozione della robotica si evidenziano i costi, la necessità di piani di ammortamento e incentivi, oltre alla facilità d’uso delle interfacce uomo-macchina. Inoltre, le nuove normative europee pongono sfide da affrontare per i costruttori.

Nell’area REAL sono presenti robot terrestri e droni agricoli in rapida evoluzione. I droni più avanzati possono ora trasportare carichi significativamente maggiori rispetto al passato. Mentre i droni per rilevamento e mappatura sono già comuni, quelli destinati all’irrorazione sono limitati dalla normativa italiana, che ne regola l’uso. I robot, autonomi e alimentati elettricamente, svolgono varie funzioni agricole, ma restano limitati nei lavori più energivori. La presenza di produttori italiani, in particolare da Puglia e Calabria, è significativa nel panorama della robotica agricola.