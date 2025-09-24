Robotica e Intelligenza Artificiale: Il Futuro in Cina e USA

Elon Musk ha recentemente affermato che i robot Optimus potrebbero rappresentare fino all’80% del valore di Tesla. Anche se la realizzazione di questo obiettivo richiederà tempo, resta da vedere quando il mercato inizierà a considerarlo nei prezzi. È importante capire quali aziende stanno investendo nella robotica per aumentare i margini, quali operatori europei sono leader in questo campo e se questa tendenza porterà a una deflazione strutturale nel lungo termine.

La robotica, una forma di “intelligenza artificiale fisica”, sta rapidamente cambiando il panorama dell’automazione grazie alla sua capacità di percepire e adattarsi a ambienti complessi. I progressi nei sensori, nella visione artificiale e nel deep learning hanno consentito l’esecuzione di compiti complessi precedentemente riservati ai lavoratori qualificati, contribuendo a creare fabbriche più intelligenti e logistica avanzata.

Aziende come Tesla e Nvidia, insieme a paesi come Stati Uniti, Cina, Giappone e Germania, stanno investendo enormemente in questo settore. Tesla sta sviluppando il robot umanoide Optimus, che potrebbe avere un impatto significativo sui ricavi una volta che sarà operativo commercialmente. Nvidia, da parte sua, è all’avanguardia nella “Physical AI” e fornisce le infrastrutture necessarie per i robot intelligenti.

In Cina, aziende come Unitree e UBTech stanno emergendo nel campo della robotica umanoide, contribuendo a una rapida innovazione. Gli Stati Uniti, attraverso i piani di rilocalizzazione, stanno accelerando l’adozione di soluzioni robotiche per far fronte alla carenza di manodopera. Anche Giappone e Germania stanno cercando di adattarsi, sviluppando robot collaborativi e avanzati.

In generale, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella robotica promette efficienze significative e potrebbe avere effetti deflazionistici a lungo termine, abbassando i costi unitari e riducendo la pressione sui salari. Con l’aumento delle applicazioni commerciali, è probabile che la robotica diventi un fattore rilevante nelle valutazioni aziendali.