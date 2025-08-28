Robotica e Intelligenza Artificiale al Meeting di Rimini

Durante il Meeting di Rimini, il gruppo Acea ha registrato un’affluenza notevole allo suo stand, che presenta il tema «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi». L’area espositiva ha accolto migliaia di visitatori, interessati ai progetti idrici e ambientali del gruppo, nonché alle iniziative culturali in corso.

Particolare attenzione è stata riservata alla robotica e all’intelligenza artificiale. Tra le attrazioni principali ci sono stati i robot “Teddi”, simile a un cane, e “Albert”, di tipo umanoide, che assistono i tecnici nelle operazioni quotidiane relative alle reti elettriche e idriche. I visitatori hanno avuto anche l’opportunità di provare visori per la realtà virtuale, esplorando virtualmente le sorgenti del Peschiera e delle Capore.

In aggiunta, è stata esposta una selezione di opere e oggetti dalla mostra “Heritage”, inaugurata a Roma, che illustra la storia e la cultura del gruppo Acea. La manifestazione ha attirato numerosi esponenti di spicco, tra cui il ministro dell’Ambiente, i ministri dell’Interno, dell’Agricoltura, degli Affari Esteri, dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il vicepresidente della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme e il presidente della Regione Lazio.