24.4 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Tecnologia

Robotica e Intelligenza Artificiale al Meeting di Rimini

Da StraNotizie
Robotica e Intelligenza Artificiale al Meeting di Rimini

Durante il Meeting di Rimini, il gruppo Acea ha registrato un’affluenza notevole allo suo stand, che presenta il tema «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi». L’area espositiva ha accolto migliaia di visitatori, interessati ai progetti idrici e ambientali del gruppo, nonché alle iniziative culturali in corso.

Particolare attenzione è stata riservata alla robotica e all’intelligenza artificiale. Tra le attrazioni principali ci sono stati i robot “Teddi”, simile a un cane, e “Albert”, di tipo umanoide, che assistono i tecnici nelle operazioni quotidiane relative alle reti elettriche e idriche. I visitatori hanno avuto anche l’opportunità di provare visori per la realtà virtuale, esplorando virtualmente le sorgenti del Peschiera e delle Capore.

In aggiunta, è stata esposta una selezione di opere e oggetti dalla mostra “Heritage”, inaugurata a Roma, che illustra la storia e la cultura del gruppo Acea. La manifestazione ha attirato numerosi esponenti di spicco, tra cui il ministro dell’Ambiente, i ministri dell’Interno, dell’Agricoltura, degli Affari Esteri, dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il vicepresidente della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme e il presidente della Regione Lazio.

Scopri le ultime novità e le offerte lampo su Amazon. Approfittane subito! ⚡

Articolo precedente
Tel Aviv in Piazza: 350.000 Richiedono Pace e Libertà
Articolo successivo
Inaugurazione Mostra del Cinema di Venezia con Lexus protagonista
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.