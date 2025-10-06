Robotica cinese: AheadForm presenta il realistico Origin M1

Un’azienda cinese di robotica, AheadForm, ha presentato un robot innovativo dotato di una testa capace di esprimere emozioni e di muoversi in modo estremamente realistico.

In un video che ha attirato l’attenzione del pubblico, il volto robotico viene mostrato su un tavolo da lavoro, mentre muove gli occhi, sbatte le palpebre e apre la bocca con un sorprendente grado di naturalezza. I movimenti evocano quelli di un essere umano, suscitando la tipica sensazione di disagio nota come Uncanny Valley, dove la rappresentazione di un’intelligenza artificiale si avvicina all’umanità ma non la raggiunge pienamente.

Il modello, denominato Origin M1, è stato progettato per facilitare la “ricerca e l’interazione” ed è considerato un significativo progresso nello sviluppo di robot umanoidi capaci di esprimere emozioni e comunicare con le persone.

Il realismo delle espressioni del robot è ottenuto grazie a 25 micro-motori nascosti sotto una pelle sintetica, che si muovono in sincronia per imitare i piccoli movimenti del viso umano. Inoltre, Origin M1 è equipaggiato con telecamere negli occhi, microfoni e un altoparlante, strumenti che gli permettono di percepire il suo ambiente e rispondere agli stimoli esterni.