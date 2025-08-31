Robot umanoidi in fabbrica: le sfide del progetto Musk

Elon Musk ha in programma di rivoluzionare il settore manifatturiero attraverso l’uso di migliaia di robot umanoidi Optimus. Tuttavia, i ricercatori segnalano un importante ostacolo da superare.

Recenti studi pubblicati su Science Robotics dall’esperto di robotica Ken Goldberg, dell’Università della California, Berkeley, evidenziano che l’acquisizione di abilità pratiche da parte dei robot è molto più complessa rispetto all’addestramento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Goldberg afferma che esiste un “divario di dati di 100.000 anni” tra la quantità di dati necessari per addestrare LLM e quelli richiesti ai robot per operare in ambienti complessi come case, ospedali e fabbriche. Questo rende difficile l’addestramento dei robot umanoidi.

Inoltre, le recenti Olimpiadi robotiche cinesi hanno dimostrato che anche i compiti fisici più semplici per un robot possono risultare estremamente complicati. Un’attività come cambiare una lampadina richiede abilità di percezione e controllo molto precise, rendendo la manipolazione fisica un notevole punto critico nello sviluppo tecnologico attuale.

La strada per l’introduzione di robot umanoidi funzionali e sicuri in contesti quotidiani sembra essere lunga. Gli esperti avvertono che le previsioni ottimistiche sull’avvento dei robot umanoidi potrebbero essere prematura e, anche nei prossimi anni, non si prevedono cambiamenti radicali. È noto che Elon Musk ha fatto previsioni eccessivamente ottimistiche in passato, come la creare di una colonia su Marte entro un certo termine.