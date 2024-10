Robot lavante e aspirante con tre serbatoi

EZVIZ, leader nelle tecnologie per la casa intelligente, ha presentato il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti combinato RS20 Pro, un dispositivo innovativo progettato per semplificare la pulizia domestica. Questo robot 2-in-1 unisce le funzioni di aspirazione e lavaggio, sollevando gli utenti dalle fatiche quotidiane. Il lancio del prodotto è avvenuto durante un evento a Milano, dove l’azienda ha mostrato la sua gamma di prodotti, che include robot, scope wet&dry e telecamere di sicurezza.

Il RS20 Pro è progettato per un’operatività quasi autonoma, grazie a un design elegante e funzioni avanzate che gli permettono di adattarsi a diverse superfici, dal parquet alla moquette. Una delle sue particolarità è la stazione base evoluta, dotata di tre serbatoi: uno per l’acqua pulita, uno per quella sporca e uno per la polvere. Il serbatoio di acqua pulita è in grado di aggiungere automaticamente la soluzione detergente, garantendo così una prontezza costante per le pulizie.

Il robot offre prestazioni elevate di lavaggio e aspirazione. Con una pressione di 10N e due panni rotanti, il RS20 Pro assicura una pulizia profonda delle superfici, inclusi gli angoli più difficili. Gli utenti possono selezionare tra diverse modalità operative: solo aspirazione, solo lavaggio o un ciclo combinato che gestisce automaticamente i mop. Con un’autonomia di 3 ore e una potenza di aspirazione di 7.200 Pa, questo robot è in grado di affrontare vari tipi di sporco. Il sistema di svuotamento automatico del serbatoio della polvere offre una gestione igienica senza sforzo.

Integrato con intelligenza artificiale, il RS20 Pro funge anche da telecamera mobile, ideale per controllare la casa e gli animali domestici. Utilizzando tecnologie come il LiDAR e una telecamera AI, il robot è capace di identificare ostacoli e pianificare percorsi di pulizia adeguati anche in spazi complessi.

In termini di sostenibilità, l’RS20 Pro presenta un design minimalista e utilizza materiali riciclati. Attraverso una partnership con Treedom, EZVIZ contribuisce anche alla piantumazione di alberi. Il robot è disponibile a un prezzo promozionale di 849,00 euro fino al 13 ottobre, con un prezzo consigliato di 999,00 euro dal 21 ottobre, acquistabile online e nei negozi di elettronica.