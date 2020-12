Un piccolo robot, alto come un bambino, entra per la prima volta al mondo in un reparto per ragazzini autistici per dare loro una mano a comunicare con il mondo. E’ il robot umanoide iCub realizzato all’Istituto Italiano di Tecnologia che ha annunciato, insieme all’Opera Don Onorione di Genova, l’ingresso – mai accaduto prima d’ora- del suo robot in una struttura riabilitativa per prendere parte ad un trattamento sperimentale nell’ambito di una ricerca sui disturbi dello spettro autistico. L’Istituito spiega che nei prossimi mesi, infatti, il team Social Cognition in Human-robot Interaction di Iit guidato dalla ricercatrice Agnieszka Wykowska lavorerà insieme all’equipe riabilitativa del Centro Boggiano Pico di Genova, polo specializzato nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo dell’Opera Don Orione, “per testare l’efficacia dell’utilizzo del robot nel trattamento di bambini affetti da disturbo dello spettro autistico direttamente in un contesto ambulatoriale”.

