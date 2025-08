L’evoluzione della tecnologia e dell’intelligenza artificiale sta influenzando anche il mondo della guerra, sollevando questioni etiche e pratiche. Recentemente, nel conflitto in Ucraina, è avvenuto un evento senza precedenti: un gruppo di soldati russi si è arreso a robot controllati a distanza dalle forze ucraine. Questa operazione, avvenuta tra l’8 e il 9 luglio nell’oblast’ di Kharkiv, ha visto l’uso di droni e robot kamikaze per guidare i prigionieri verso la sicurezza, il tutto senza sparare un singolo colpo.

A differenza dei robot della fantascienza, come quelli descritti da Isaac Asimov o presenti nel film “Blade Runner”, i veicoli impiegati erano mini-veicoli cingolati. Questi strumenti, utilizzati in una manovra coordinata con diversi droni, hanno dimostrato la loro efficacia in un contesto bellico reale. I forni d’attacco ucraini hanno sviluppato sistemi che operano in modo autonomo, in grado di identificare e colpire obiettivi senza coinvolgere direttamente i soldati.

Parallelamente, anche l’esercito russo sta testando robot terrestri, mentre in Cina si stanno sperimentando robot umanoidi in grado di operare autonomamente in combattimento. Questi ultimi potrebbero rappresentare un elemento cruciale nei conflitti futuri, ma destano preoccupazioni riguardo a potenziali uccisioni indiscriminate e mancanza di giudizio morale. La questione si pone in un contesto di crescente automazione nell’ambito militare, evidenziando il dilemma tra un controllo umano effettivo e la delega delle decisioni critiche ai sistemi autonomi.