Robot da Cucina Universale Lehmann 3 in 1: Mescolatore Planetario, Tritacarne e Spremiagrumi da 1,5 L con Ciotola in Acciaio Inox da 5 L

29,99 € - 119,99€

(as of Feb 23, 2025 22:10:29 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Lehmann Mastic Robot da cucina con tritacarne e spremiagrumi

Più cose in cucina: robot da cucina con tritacarne e spremiagrumi. Cucinare diventerà più facile e più sano!

Lehmann Mastic Robot da cucina

Un robot da cucina multifunzionale dalle grandi capacità, indispensabile in cucina. Potente, durevole ed efficiente dal punto di vista energetico. L’utilizzo di una nuova generazione di motori garantisce un funzionamento efficiente con un minor consumo di energia.

L’apparecchio è dotato di un motore ad alte prestazioni con una potenza massima di 3.000 watt con protezione dal surriscaldamento. È dotato di un sistema planetario di miscelazione, impastamento e sbattiment.

Ampia gamma di accessori

Il mastice dispone di un’ampia gamma di accessori che lo rendono un prodotto versatile nella sua categoria.

Tritacarne in metallo con 3 setacci e beccuccio per salsicce,Gancio per l’impasto, sbattitore, frusta per la preparazione di torte, creme, ecc. Senza BPA

L’apparecchio è privo di BPA e sicuro al 100% per gli alimenti

Massima sicurezza garantita:

Senza BPA | Protezione contro surriscaldamento e montaggio errato | Blocco di sicurezza e coperchio

Piedini antiscivolo | Spegnimento automatico in caso di sollevamento accidentale del frullatore

Ciotola da 5 litri

Il robot è dotato di una grande vasca in acciaio inox rimovibile con una capacità massima di 5 litri.

Un paraspruzzi con apertura facilita l’aggiunta di ingredienti durante il funzionamento. In questo modo la cucina rimane pulita durante la preparazione.

Acquista Lehmann Mastic: Cambia il Tuo Stile in Cucina!

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Meno sforzo, più risultati: robot da cucina con tritacarne e spremiagrumi!

Scoprite una nuova libertà in cucina con un robot da cucina multitasking che non solo macina la carne per i vostri piatti preferiti, ma prepara anche rapidamente succhi freschi e le vostre torte preferite. Comodità e versatilità in un unico apparecchio: scegliete oggi il robot da cucina Lehmann MASTIC con funzioni di tritacarne e spremiagrumi!

Più gusto, meno sforzo: scopri il tuo alleato culinario con il robot da cucina!

Potenza nominale 1300 W Prestazioni al top 3000 W Livelli di potenza 6 Capacità del vassoio 5 L Lunghezza del cavo 1 m Gancio per impasto, piatto Sì Paraspruzzi Sì Tritacarne Sì Spremiagrumi da 1,5 litri Sì

La robusta ciotola da 5 litri in acciaio inox offre spazio sufficiente per preparare una varietà di piatti e garantisce durata e facilità di pulizia.

Controllo preciso della velocità – Il controllo della velocità a 6 livelli consente l’adattamento a diversi ingredienti e requisiti di ricette e garantisce una miscelazione precisa e uniforme.

SISTEMA PIANETALE: grazie a questo sistema, gli ingredienti vengono miscelati in modo uniforme ed efficiente, garantendo una perfetta consistenza dei cibi preparati.

Extra funzionali: con coperchio in plastica resistente agli spruzzi d’acqua per ridurre al minimo lo sporco durante la miscelazione. I piedini antiscivolo garantiscono una posizione sicura durante l’uso. La protezione contro il surriscaldamento garantisce inoltre un funzionamento sicuro.

Molteplici funzioni in un unico dispositivo: dotato di un tritacarne, una ciotola, un inserto per impastare, una frusta e una frusta, offre versatilità e flessibilità nella preparazione di una varietà di piatti e torte.