Robot da Cucina Multifunzionale Bosch MultiTalent 8 – 50+ Funzioni, 1250 W, Ciotola da 3.9 L, Accessori per Taglio, Macinatura, Impasto, Grattugiatura e Montatura, con Spremiagrumi e Frusta.

157,98€

(as of Feb 10, 2025 06:20:33 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Robot da cucina Bosch.La creatività ha bisogno di un aiutante geniale.

Compatto, ma non piccolo: semplicemente perfetto per l’utilizzo di tutti i giorni.

Il robot da cucina Multitalent, dotato di una vasta gamma di accessori, è l’aiuto perfetto per tutte le tue esigenze in cucina. Impasta, trita, frulla e monta: dove lo trovi un altro aiutante così?

Smart tool detection

Il robot imposta automaticamente la velocità corretta per ogni accessorio.

Robot da cucina Multitalent

Bosch

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

1250 watt per extra potenzaMultifunzione: fino a 50 funzioni diverse per miscelare, tritare, impastare, grattugiare, fare puree e molto altro ancora!Ciotola XXL da 3,9 L per fino a 1,5 KG di impasto e bicchiere frullatore in Tritan di alta qualità da 1,5LMini-tritatutto per tritare piccole quantità di erbe, carne, formaggio, verdura, frutta etc

50 funzioni!

PERFORMANCE:

Velocità variabile con impostazione pulse e moment.Indicatore di funzionamento con luce LED.Lama multifunzione WaveCut per tagli precisi e perfetti!

SICUREZZA:

Sicurezza: blocco coperchio ciotola e frullatore durante l’uso.Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l’uso.

Oltre 50 funzioni!

Il robot da cucina Multitalent è eclettico, grazie alla vasta gamma di accessori che permettono di utilizzarlo con oltre 50 funzioni come tritare, grattugiare, affettare, impastare, spremere e addirittura frullare!

Robot da cucina Multitalent Bosch

ACCESSORI INCLUSI:

Ciotola in plastica trasparente da 3.9 l per 750 g di farina + ingredienti (massimo 1.5 kg per un impasto duro) con coperchio con foro per introdurre gli alimenti.Bicchiere frullatore in plastica da 1.5 lSpremiagrumi per preparare gustose spremuteFrusta per montare e per impasti morbidi

LAME E DISCHI INCLUSI:

Disco reversibile per affettare (sottile o spesso) e disco reversibile per grattugiare (grosso o fine).Disco per patatine fritteDischi in acciaio inoxPorta disco per una maggiore stabilitàLama per impastare

Cucinare è facile con MultiTalent 8 Bosch, il robot da cucina compatto con più di 50 funzioni, un potente motore da 1250 W e una varietà di accessori per impastare, tagliare, montare in modo rapido

Regolazione continua della velocità con indicazione LED e funzione Pulse per lavorare a intervalli regolari e avere risultati ottimali, anche per ghiaccio tritato; lama SuperCut per tagli precisi

SmartStorage: gli accessori possono essere riposti facilmente dentro la ciotola XXL da 3,9 L, risparmiando spazio anche nella cucina più piccola e consentendoti di tenerli sempre a portata di mano

Set di accessori lavabili in lavastoviglie inclusi: dischi in acciaio inox reversibili per affettare e grattugiare, disco per patatine fritte, lama per impastare, frusta per montare e per impasti

Articolo consegnato: 1x Bosch Robot Cucina, 1250 W, Ciotola 3,9 l, Spremiagrumi, Dischi Reversibili in Acciaio Inox, Lama per Impastare, Frusta per Montare e per Impasti Morbidi e Altri Accessori