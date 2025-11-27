Robot da cucina MD Gustavo Chef

MD sorprende con un robot da cucina dal prezzo inaspettato, scopri cosa lo rende uno dei prodotti più discussi del momento. Un volantino di MD ha fatto parlare di sé ancor prima dell’arrivo in negozio, grazie al robot da cucina “Gustavo Chef” che sta catturando l’attenzione degli appassionati di cucina e di chi cerca un aiuto smart tra i fornelli.

A distinguerlo è lo schermo touch frontale, ampio e intuitivo, che permette di seguire ricette e impostazioni con un tocco. Il design richiama i robot multifunzione più blasonati, pur rimanendo in una fascia di prezzo molto più accessibile. Il robot da cucina arriva con un pacchetto di funzioni pensate per semplificare la vita in cucina, tra cui 100 ricette cloud integrate che permettono di iniziare subito, anche per chi non ha grande esperienza.

L’idea è quella di guidare l’utente passo dopo passo, sfruttando la tecnologia smart e la connessione wifi integrata. Il boccale da 2 litri lo rende adatto sia alle preparazioni quotidiane che a quelle più voluminose. Un altro dettaglio interessante è la bilancia incorporata, in grado di pesare fino a 5 kg, che evita strumenti aggiuntivi sul piano di lavoro e velocizza ogni fase della ricetta. Anche la velocità regolabile è un elemento importante, soprattutto quando si alternano procedimenti delicati a lavorazioni più intense.

Il sistema anti-surriscaldamento offre un ulteriore livello di sicurezza, importante per ricette che richiedono tempi prolungati o livelli di potenza elevati. Il prezzo in volantino è di 249 euro, una riduzione che permette al robot di posizionarsi in una fascia molto appetibile per una larga fetta di pubblico. Il robot è disponibile sia sul sito web che nei punti vendita.