Robot da cucina Lidl Italia

Lidl sta conquistando i suoi clienti con offerte di prodotti di ultima generazione che rendono la vita più semplice. Il rapporto qualità-prezzo è ciò che viene da sempre apprezzato, con standard molto alti e prezzi adatti a tutte le tasche.

In questo caso, c’è un elettrodomestico che sta facendo impazzire tutti: il robot da cucina Monsieur Cuisine Smart. Ideale per creare tantissime preparazioni, rende la vita dietro ai fornelli un vero spasso. Il cuore del nuovo modello è il display da 8 pollici, più rapido e ampio rispetto al passato, che rende più fluido l’accesso alle ricette integrate e facilita la gestione delle impostazioni.

La connessione WLAN svolge un ruolo importante, permettendo di ricevere aggiornamenti mensili gratuiti che ampliano costantemente il catalogo delle ricette guidate. Un altro dettaglio che fa la differenza è la presenza dei programmi automatici, come impasti, cottura a vapore, rosolatura, smoothie, purea, pulizia automatica, uova perfette e fermentazione. La macchina passa da un compito all’altro con una versatilità sorprendente per la fascia di prezzo in cui si colloca.

La bilancia integrata semplifica il lavoro, permettendo di pesare direttamente nella pentola e riducendo gli errori e i tempi di preparazione. La potenza notevole, con un assorbimento massimo di 1200 watt e una gamma di velocità che arriva fino a 5500 giri al minuto, consente di lavorare con tecniche diverse. La temperatura regolabile da 37 a 130 gradi consente di lavorare con tecniche diverse, dalla cottura lenta ai piatti più delicati.

Il motivo per cui le scorte finiscono così velocemente è legato alla politica di Lidl, dove la richiesta supera le previsioni e i pezzi disponibili si esauriscono nel giro di poche ore. Il robot da cucina Monsieur Cuisine Smart è disponibile a soli 349 euro.