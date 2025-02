Robot da Cucina Kenwood Multipro Compact FDP31.020GY 2023: Tritatutto Elettrico con Ciotola da 2,1L e 2 Velocità + Pulse, 800W per Tritare, Grattugiare e Impastare.

99,90€ - 78,99€

(as of Feb 05, 2025 20:40:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Robot da Cucina MultiPro FDP31.020GY Facile e Intuitivo

Tutto ciò di cui hai bisogno per preparare il cibo in una soluzione veloce e ordinata.

Semplifica la preparazione quotidiana dei pasti con MultiPro Compact.

Trita, grattugia e affetta attraverso il tubo di alimentazione frontale e grazie alla manopola selezioni l’icona per la giusta velocità.

Prepara gli ingredienti attraverso il tubo di alimentazione frontale, di facile accesso.

Inserisci tutti gli accessori nella ciotola, rendendoli facili da trovare.

Affettare, Tritare e Grattugiare

Le preparazioni delle tue pietanze preferite con Sistema All-In-One

Le icone semplificano la scelta della giusta velocità, inserisci il tuo strumento e segui la grafica

1 TUBO DI ALIMENTAZIONE

2 CUCINA ORDINATA

3 TUTTO IN UNO

4 ICONE INTUITIVE

MODELLO 2023: il MultiPro Compact è il Robot Tritatutto di Kenwood. Tutto ciò di cui hai bisogno per preparare il cibo in modo veloce e ordinato. Ecco perché con il MultiPro Compact potrete preparare qualsiasi ricetta senza rinunciare a spazio e funzionalità

FACILE E INTUITIVO: Semplifica la preparazione quotidiana dei pasti con MultiPro Compact grazie alle icone che semplificano la scelta della giusta velocità. Seleziona il tuo strumento e segui la grafica.

TUBO DI ALIMENTAZIONE: Trita, grattugia e affetta attraverso il tubo di alimentazione centrale mentre con la manopola selezioni l’icona per la giusta velocità.

POTENZA E CONTROLLO: Potente motore da 800W con controllo a 2 velocità + Pulse

CUCINA ORDINATA: Inserisci tutti gli accessori nella ciotola, rendendoli facili da trovare. Parti lavabili in lavastoviglie; Avvolgicavo; Base antiscivolo

VERSATILE: MultiPro Compact ha infinite capacità: taglia, affetta, grattugia, trita, riduce a purea, impasta ed emulsiona dalla salsa agli snack, fino all’impasto per la pizza; MultiPro Compact è in grado di fare tutto !

DOTAZIONE: Contenitore da 2,1L, Lama da taglio, 2-1 disco per grattugiare e affettare, disco emulsionatore, strumento per impasto