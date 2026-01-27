6.4 C
Robot da compagnia per animali domestici

Da stranotizie
Tuya Good ha presentato Aura, il suo primo robot da compagnia basato sull’intelligenza artificiale realizzato per gli animali domestici. Aura è progettata specificamente per cani e gatti domestici, con un’intelligenza artificiale addestrata a riconoscere i loro comportamenti, movimenti e segnali vocali. L’obiettivo di Aura è fornire attenzione, interazione e rassicurazione agli animali domestici quando sono soli in casa.

Aura rimane attiva in casa, osserva i cambiamenti di comportamento e risponde in tempo reale, in modo che i proprietari possano capire meglio come stanno i loro animali domestici. Molti animali domestici lottano quando vengono lasciati soli per lunghe ore, e Aura interviene durante quei momenti tranquilli, offrendo impegno invece di una stanza vuota.

Il robot utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere i movimenti, i suoni e i segnali emotivi degli animali domestici, offrendo coinvolgimento e rassicurazione quando gli animali domestici sono a casa da soli. Aura si muove liberamente in casa, evitando gli ostacoli, e quando la batteria è scarica, ritorna da solo alla base di alimentazione e ricarica.

Il robot si collega all’ecosistema più ampio di Tuya, che apre l’accesso ai servizi oltre la casa, come la pensione intelligente per animali domestici, assistenza sanitaria e medica, formazione comportamentale, toelettatura, personalizzazione e strumenti comunitari. Aura diventa un hub centrale per la cura degli animali domestici che può evolversi nel tempo.

Tuya non ha ancora condiviso una data di rilascio o un prezzo per Aura, ma il robot segnala un cambiamento nel modo in cui la tecnologia della casa intelligente si presenta agli animali domestici, andando oltre il semplice monitoraggio e appoggiandosi all’interazione e alla consapevolezza emotiva. Se Aura mantiene la sua promessa, potrebbe aiutare i proprietari di animali domestici a sentirsi più a proprio agio nel lasciare i propri animali domestici a casa da soli, rimanendo connessi durante il giorno.

