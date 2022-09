Robot aspirapolvere Roborock S7 Spazzola per la casa intelligente Scopa a vapore Sweep Dust Carpet Sonic Mopping

Prezzo: 809.19 - 436.96

roborock S7 Migliora la tua pulizia con Sonic Mopping

>>>Domanda e risposta:

D: S7 graffia i pavimenti in legno?

A: Il robot è progettato per il pavimento e le ruote sono in gomma. Ti assicuriamo che non graffierà il pavimento.

D: Posso aggiungere del disinfettante liquido (ad es. Dettol) oltre all’acqua nel serbatoio dell’acqua?

A: Non suggeriamo ai nostri clienti di aggiungere nulla nell’acqua perché la bolla prodotta dalla sostanza chimica nel detergente potrebbe bloccare il filtro e non causare la fuoriuscita di acqua. Gli utenti potrebbero provarci. Se tutto va bene, pensiamo che sia giusto aggiungere.

Ma se qualcosa non va con lo straccio, pulire il serbatoio con acqua e non usare più il detergente

D: Voglio comprarlo per mia madre di 80 anni. Non ha uno smartphone o Alexa ma ha il Wi-Fi. Sarà in grado di usarlo?

A: Funzionerà senza WiFi premendo il pulsante per avviare/terminare la pulizia. La connessione Internet porterà alcune funzioni extra sull’app come l’impostazione del programma, l’interruttore della potenza di aspirazione.

D: L’S7 aspira allo stesso tempo, o è l’uno o l’altro?

A: Può aspirare individualmente e anche aspirare e pulire allo stesso tempo.

D: È possibile impostare la pulizia solo in determinate aree? Esempio: aspirare tutto il legno duro della casa ma pulire solo sotto i letti

A: Sì, è davvero personalizzabile. Puoi impostare un’intensità da 0 a 3 per l’aspirazione e la pulizia, quindi dividere la tua casa in zone o stanze.

Ad esempio, impostare l’aspirazione massima e la pulizia massima per la cucina ma non la pulizia in camera da letto e l’aspirazione a livello normale per il resto della casa

>>>Garanzia:

Supportiamo 2 anni di garanzia, contattaci in caso di problemi !!!

La garanzia si attiva automaticamente al momento della spedizione del prodotto al cliente.

La garanzia copre solo i difetti di materiale o di fabbricazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si fa un reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (con data di acquisto).

La garanzia non si applica in caso di:

Normale usura.

Uso improprio, ad es. sovraccarico dell’apparecchio, uso di accessori non omologati, uso della forza.

Danni causati da influenze esterne.

Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l’uso, ad es. collegamento a una rete elettrica non idonea o dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione.

Apparecchi parzialmente o completamente smontati.

Degrado della batteria.

Parti come la spazzola soffice, il filtro HEPA, le ruote a rulli, il contenitore della polvere, che sono materiali di consumo e soggetti ad usura.

In garanzia, copriamo il costo delle riparazioni, spese postali, pezzi di ricambio.

