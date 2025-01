Robot Aspirapolvere OKP K5P, 5000Pa, 180 Minuti, WiFi/App, Design Sottile, Auto-Ricarica, Silenzioso, Ideale per Pavimenti Duri e Tappeti con Peli di Animali

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 279,99€ - 129,99€

(as of Jan 22, 2025 23:50:31 UTC – Details)







【5000 Pa & Anti-groviglio】L’aspirapolvere robot da 5000 Pa può rimuovere rapidamente polvere, peli di animali domestici e altri detriti, pulendo accuratamente i rifiuti lungo i muri e negli angoli grazie alla spazzola laterale. Il design anti-groviglio elimina la necessità di pulire la spazzola.

【180 minuti & Ricarica Automatica】La batteria del robot aspirapolvere K5P ha una capacità di 2600 mAh e può funzionare continuativamente per 180 minuti in una casa di 180 metri quadrati. Quando la batteria è scarica o la pulizia è terminata, K5P ritorna automaticamente alla base di ricarica.

【App Intelligente】Con l’app OKP, puoi facilmente creare un programma di pulizia per la tua casa, cambiare modalità di pulizia e controllare la direzione di pulizia; È compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale (2,4 GHz).

【4 Modalità Di Pulizia & Silenziosa】Il robot aspirapolvere K5P offre 4 modalità di pulizia: automatica, a punto, lungo i bordi e a zigzag, controllabili tramite l’app o il telecomando. Con un livello di rumore inferiore a 50 decibel, il K5P opera silenziosamente, senza disturbare la tua quotidianità.

【Modo Lavaggio & Potenziamento per Tappeti】Puoi scegliere di installare il supporto magnetico incluso (senza serbatoio dell’acqua) sul K5P e aggiungere salviette o panni usa e getta, permettendo al K5P di aspirare e lavare contemporaneamente. Quando il robot pulisce i tappeti (è necessario rimuovere il supporto magnetico), aumenta automaticamente la potenza di aspirazione al massimo.

【Rilevamento Intelligente Degli Ostacoli】Il robot aspirapolvere K5P è dotato di una avanzata funzione di evitamento degli ostacoli Freemove 3.0, che utilizza un set completo di sensori per rilevare e evitare intelligentemente pareti bianche, scale, animali domestici e ostacoli. Con il suo design sottile di 28 x 28 x 7,7 cm, il K5P può entrare e uscire liberamente da letti, divani e altri mobili, pulendo ogni angolo e spazio stretto, mantenendo la casa in ordine.

【Cosa Riceverai】1 robot aspirapolvere K5 Pro, 1 base di ricarica, 1 adattatore, 4 spazzole laterali, 1 manuale d’uso, 1 filtro HEPA, 1 spazzola di pulizia, 1 supporto magnetico.