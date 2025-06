Robot Aspirapolvere LEFANT M320: Offerta Irresistibile a 129€!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

Il robot aspirapolvere LEFANT M320 rappresenta un’ottima soluzione per chi desidera una pulizia efficace e automatizzata. Disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 129,99 euro, con uno sconto del 64%, offre potenza e praticità in un design compatto.

Con una forza aspirante di 6000 Pa, il M320 è in grado di rimuovere polvere, peli di animali e detriti, rendendolo ideale per chi ha animali domestici. Il sistema di navigazione avanzato consente di rilevare ostacoli, evitando collisioni e garantendo una pulizia fluida anche in spazi complessi.

Un’altra caratteristica innovativa è il sistema di rilevamento tappeti a ultrasuoni, il quale regola automaticamente la potenza dell’aspirazione a seconda della superficie. Il contenitore per la polvere ha una capacità di 800 ml e, insieme al filtro HEPA, migliora la qualità dell’aria negli ambienti domestici. La batteria da 4000 mAh garantisce fino a 210 minuti di funzionamento continuo, ideale per abitazioni più ampie.

Il controllo dell’aspirapolvere è semplificato tramite l’app Lefant Smart e la compatibilità con Alexa e Google Assistant, sebbene sia necessaria una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz. Il design a nido d’ape e il supporto magnetico per il mocio rendono la pulizia efficiente.

Il LEFANT M320 si propone quindi come un valido alleato per chi desidera una casa sempre pulita, approfittando di un’occasione da non perdere su Amazon.