Robot Aspirapolvere LEFANT M210P: Potente Pulizia per Tappeti, 2200Pa, 120 Minuti, Ultra Sottile 7,8 cm, Compatibile con Wi-Fi/App/Alexa, Ideale per Peli di Animali Domestici – Grigio

Dal marchio

Lefant è specializzata nel campo del robot aspirapolvere con un proprio team di ricerca e sviluppo e una fabbrica. Ci impegniamo a creare prodotti di qualità e un servizio reattivo.

È facile ingrandire la macchina e avere una scatola della polvere e una durata della batteria più grandi, ma è difficile rendere il robot più piccolo, una scatola della polvere più grande e una maggiore durata della batteria. Ma Lefant ce l’ha fatta.

Serie N3-Laser dToF

【Sei Modalità di Pulizia】 La maggior parte delle modalità di pulizia dell’aspirapolvere robot sul mercato sono passeggiate casuali. Rispetto a loro, il robot pulitore Lefant ha sei modalità di pulizia: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. E la trilogia di pulizia può pulire accuratamente ogni angolo della tua casa in un percorso a zig-zag, la pulizia sarà così facile!

【Potenziamento del Tappeto】 Ottimizzato per i tappeti. Identifica in modo intelligente i tappeti e aumenta la massima potenza di aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali. Il sensore a griglia risolve una volta per tutte il problema del camminare disordinato sui tappeti.

【Bocca di Aspirazione Unica e Aspirazione Potente】 Rimuovere la spazzola a rullo inferiore e adottare il design della grande porta di aspirazione per pulire la polvere per capelli e ridurre i problemi di pulizia dei capelli. L’efficienza di pulizia è vicina al 90%. Il corpo compatto con un grande contenitore per la polvere da 500 ml può contenere più rifiuti e ridurre la quantità di vuoto.

【Tecnologia FreeMove 3.0】Sensore a infrarossi anti-collisione 6D integrato, anziché collisione meccanica, rilevamento omnidirezionale a 720 gradi dell’ambiente circostante. Riducendo le dimensioni della fusoliera, il robot aspirapolvere può evitare più facilmente gli ostacoli e ridurre i guasti causati da facile usura, deformazione, accumulo di polvere, ecc. In grado di rilevare le scale per evitare cadute e salire facilmente sui tappeti.

【Design del Corpo Piccolo】 Design del corpo in un unico pezzo, solo 28 cm di diametro e 7,8 cm di spessore, progettato per spazi ristretti in letti, divani e angoli per evitare impigliamenti, copertura elevata e tasso di guasto molto basso. Lunga durata della batteria con autonomia fino a 120 minuti e ritorno automatico a una stazione di ricarica al termine del ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica.

【App Intelligente e Comandi Vocali】 Il robot aspirapolvere Lefant M210P può essere controllato dall’app e dai comandi vocali di Alexa e Google Home. Utilizzare l’app “Lefant” per monitorare il percorso di pulizia, programmare il piano di pulizia, regolare il livello di aspirazione, modificare la modalità di pulizia, ecc. Nota: supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz.