Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1 Bianco con Navigazione LiDAR e Mappatura 3 in 1, 4000Pa, Controllo Alexa/APP/WiFi, Ideale per Peli di Animali e Multi Piano

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

399,99€ - 179,99€

(as of Mar 20, 2025 03:50:31 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Lefant è uno dei leader più potenti nella produzione di prodotti per la casa innovativi, ci impegniamo a creare ottimi prodotti supportati da un servizio cordiale e reattivo per deliziare i nostri clienti in tutto il mondo.

Il nostro concetto è quello di consentire a tutti di godere della comodità della tecnologia. Scegli l’aspirapolvere robot Lefant per liberare le mani e rendere la vita migliore!

Serie M320 Robot Aspirapolvere

Serie M310 Robot Aspirapolvere

Serie M2 Robot Aspirapolvere

M1 Robot Aspirapolvere Rondella

M1 Robot Aspirapolvere Rondella LDS

【Navigazione Lidar, Pulizia Accurata】: Il robot spazzante Lefant M1 è dotato di navigazione LDS e algoritmi SLAM, ottenendo una mappatura della mappa accurata del 99,99% attraverso la tecnologia Lidar. Puoi visualizzare in tempo reale l’area di aspirazione del robot e il percorso pulito dal robot sulla mappa tramite l’APP. Goditi un’efficiente pianificazione della pulizia offerta dall’intelligenza artificiale.

【Pulizia due in uno, doppia efficienza】: il robot spazzante M1 è dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio della polvere da 520 ml per ottenere la perfetta combinazione di spazzamento e lavaggio. La regolazione del livello dell’acqua a tre livelli e la tecnologia della pompa peristaltica garantiscono una distribuzione uniforme dell’acqua, proteggono i pavimenti in legno e migliorano l’efficienza della pulizia.

【Modalità di pulizia flessibile, controllo secondo i tuoi desideri】: M1 offre quattro modalità di pulizia: programma, area, punto fisso e controllo manuale APP. Seleziona facilmente le aree da pulire sulla mappa del tuo telefono, rendendo la pulizia semplice e intuitiva. La pulizia è così semplice!

【Potenziazione dell’aspirazione, adattabile a vari pavimenti】: Grazie alla potente aspirazione da 4000Pa, il robot aspirapolvere M1 può adattarsi a diversi tipi di pavimenti, con una regolazione dell’aspirazione a tre livelli per garantire un risultato di pulizia impeccabile.

【Tecnologia FreeMove 3.0, evitamento intelligente degli ostacoli】: sensore a infrarossi anti-collisione 6D integrato, M1 raggiunge un rilevamento ambientale a 720 gradi a tutto tondo per evitare collisioni meccaniche. Il design compatto del corpo consente di aggirare facilmente gli ostacoli, rilevare le scale per evitare cadute e affrontare con facilità diversi ambienti domestici.