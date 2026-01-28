10.6 C
Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T80

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Vacuum Cleaner, 18,000 Pa, OZMO Roller Brush, ZeroTangle 3.0, Mop Wash with Hot Water at 40-75°C, Hot Air Dry, White

Scopri il Potere dell’ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

Il tuo nuovo alleato per una pulizia perfetta e senza sforzo! L’ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia, progettato per offrirti una pulizia profonda e personalizzata. Con la sua tecnologia avanzata e il design innovativo, questo dispositivo è pronto a rivoluzionare la tua routine di pulizia.

Tecnologie Avanzate per una Pulizia Perfetta

  • Spazzola OZMO ROLLER: offre una pulizia più potente, rimuovendo efficacemente le macchie dal pavimento con una pressione di 3.700 Pa, superiore a quella offerta dalle tecnologie di lavaggio a doppia piastra e vibrazione attualmente disponibili sul mercato.
  • 18.000 Pa di Aspirazione e ZeroTangle 3.0: fornisce 18.000 Pa di potenza per una pulizia rivoluzionaria e una performance di aspirazione eccezionale. Il sistema ZeroTangle 3.0, con il suo design a spirale dorata e le setole individuali disposte a gruppi di due e curve verso l’interno, previene i grovigli e migliora la pulizia della spazzola laterale.
  • Sistema di Estensione della Mop + Spazzola OZMO ROLLER Laterale: la versione aggiornata TruEdge 2.0 consente al rullo della mop di estendersi dinamicamente durante la pulizia degli angoli per massimizzare la copertura intorno agli angoli e alle curve.

Vantaggi Pratici:

  • **Pulizia Personalizzata**: grazie alla tecnologia AIVI 3D 3.0 e alla pianificazione del percorso in tempo reale, il robot ottimizza la pulizia in base allo spazio e agli ostacoli.
  • **Rilevamento e Pulizia delle Macchie**: il sistema di rilevamento delle macchie in tempo reale e la tecnologia AI 2.0 consentono di identificare e classificare le macchie secondo la loro intensità, offrendo una pulizia più avanzata e mirata.

Cura dei Tappeti
Il Deebot T80 OMNI offre eccellenti capacità di pulizia dei tappeti: grazie alla funzione “priorità tappeto”, il tappeto viene pulito per primo con una mop asciutta, evitando così che si bagni e si contaminati. Il sensore perimetrale TruEdge 3D assicura inoltre una navigazione affidabile del robot lungo i bordi dei tappeti.

Acquista Ora e Scopri una Nuova Era di Pulizia!
Non aspettare oltre per scoprire il potere dell’ECOVACS DEEBOT T80 OMNI. Acquista ora e scopri come la tecnologia avanzata e il design innovativo possono trasformare la tua routine di pulizia in un’esperienza facile e personalizzata. Sii pronto a vivere in un ambiente più pulito e più sano, con meno sforzo e più tempo per te!

