Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Ultenic D10: Mappatura LiDAR, Potenza di 5000Pa, 120Min di Autonomia, Controllo Smart per Peli di Animali

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 179,99€

(as of Jan 19, 2025 19:50:30 UTC – Details)





Dal marchio

Robot Aspirapolvere

Robot Lavapavimenti

Aspirapolvere Robot

Ultenic Robot Aspirapolvere

Scopa Elettrica

POTENZA DI ASPIRAZIONE 5000Pa – Il robot D10 con motore brushless offre 5000Pa di potenza, per tappeti e superfici; rileva tappeti e aumenta la potenza per pulizia profonda; tecnologia a matrice per rimuovere polvere e peli anche negli angoli difficili

NAVIGAZIONE LIDAR PRECISA – Il robot D10 usa tecnologia LiDAR per mappare la casa con precisione, ottimizzando i percorsi; rileva ostacoli a 1 cm, proteggendo mobili; mappatura avanzata garantisce copertura e pulizia continua ed efficiente

MAPPATURA RAPIDA E MULTI-PIANO – In 10 minuti, D10 crea mappe dettagliate; supporta fino a 5 mappe per case a più piani, senza spostare la base di ricarica; si adatta automaticamente per pulire ogni livello velocemente

PULIZIA SILENZIOSA E BATTERIA LUNGA DURATA – Il robot D10 ha serbatoio polvere da 350 ml e acqua da 250 ml; batteria fino a 120 min e rumore di soli 50 dB; pulizia continua con ricarica automatica senza interruzioni

CONTROLLO INTELLIGENTE VIA APP E VOCALE – Con l’app Ultenic, puoi programmare, definire aree da evitare e monitorare i progressi in tempo reale; compatibile con Alexa, Google Home e Siri, controllabile via voce; connessione Wi-Fi 2,4 GHz per gestione remota

SERVIZIO DI SUPPORTO CLIENTI – Offriamo supporto continuo per richieste urgenti o domande; il nostro team fornisce soluzioni rapide e professionali per un’esperienza d’uso ottimale, senza interruzioni e preoccupazioni in ogni fase