Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 3 in 1, Autonomia di 2 Ore, Potente e Efficiente per Pulizie Domestiche – Nero

【Potenza di Aspirazione di 3600Pa】Con una potenza di aspirazione massima di 3600pa, il robot aspirapolvere W7 è in grado di raccogliere facilmente tutta la polvere, i peli di animali domestici, le briciole e tutti i tipi di detriti, adattandosi perfettamente a tutti i tipi di pavimenti e tappeti a pelo corto. 3 livelli di aspirazione (Silenzioso, Standard, Uragano) per soddisfare le diverse esigenze di pulizia. (Compatibile solo con la rete a 2,4 GHz)

【Aspirazione e Lavaggio 2 in 1, Doppia Efficienza】Il robot dotato di un serbatoio elettronico per l’acqua da 250 ml e di un contenitore per la polvere da 250 ml, per una combinazione perfetta di spazzamento e pulizia. Adotta la più recente tecnologia di pulizia, la regolazione del volume dell’acqua a tre velocità, il lavaggio personalizzato, l’assenza di perdite d’acqua e la protezione del pavimento.

【4 Modalità di Pulizia】W7 robot aspirapolvere lavapavimenti può cambiare modalità in modo flessibile tramite l’APP: modalità ambiente, modalità casuale, modalità punto fisso, modalità bordo. Il W7 riconosce e ricorda i percorsi di pulizia, mappa la stanza in tempo reale e pianifica i percorsi di pulizia per garantire che non si perda nessun angolo.

【Batteria di Lunga Durata】Dotato di 3 batterie da 2600 mAh, il robot lavapavimenti W7 può funzionare fino a 120 minuti in modalità silenziosa. Al termine della pulizia (o quando la batteria è al di sotto del 15%), il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

【Sistema Intelligente per Evitare gli Ostacoli】 Questo robot aspirapolvere è dotato di sensori di precisione e di rilevamento dell’ambiente omnidirezionale a 720 gradi per evitare accuratamente vari ostacoli e prevenire le collisioni.

【App Intelligenti e Controllo Vocale】Il robot W7 è perfettamente compatibile con Alexa, Siri, IFTTT e Google Assistant, consentendo di avviare e arrestare il robot con semplici comandi vocali. Sull’app è possibile programmare la pulizia come si desidera, regolare l’aspirazione e il flusso d’acqua, visualizzare la posizione del robot in tempo reale e molto altro ancora. Inoltre, il W7 è dotato di un telecomando che può essere utilizzato senza connessione Bluetooth o Wi-Fi.

【Antigroviglio】Il robot W7 utilizza potenti motori per fornire una forte aspirazione e garantire una pulizia accurata. L’esclusivo design della presa d’aria impedisce ai peli di aggrovigliarsi e intasarsi, rendendolo più adatto alle famiglie con animali domestici rispetto alla maggior parte dei aspirapolvere robot presenti sul mercato.

【Rilevamento Intelligente dei Tappeti】Quando la spazzatrice rileva un tappeto, aumenta automaticamente l’aspirazione per garantire una pulizia profonda. Inoltre, è in grado di superare facilmente ostacoli di 15 mm e di passare agevolmente dalla moquette al pavimento.

【Doppia Spazzola Estesa da 60 mm】Per risolvere il problema della polvere e dello sporco negli angoli morti, questo robot aspirapolvere è stato progettato con spazzole bilaterali estese da 60 mm. Durante la pulizia, copre un raggio d’azione più ampio rispetto alle normali spazzole laterali e può raggiungere più angoli nascosti, consentendo di pulire l’intera casa senza punti morti.

【2 Anni di Assistenza Senza Preoccupazioni】La soddisfazione del cliente è sempre la nostra massima priorità. Disponiamo di un team di supporto tecnico FAE professionale per assicurarti di ricevere aiuto quando ne hai bisogno. Ti forniamo due anni di servizio post-vendita e supporto tecnico a vita.