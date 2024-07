Robot aspirapolvere con 6 modalità di pulizia a soli 89€! Sfrutta il 50%

OKP Robot Aspirapolvere Potenza Aspirazione è in grado di eliminare rapidamente polvere, peli di animali domestici e altra tipologia di sporco. Grazie alla spazzola per bordi, pulisce a fondo lungo le pareti e negli angoli. Adatto a tutti i pavimenti duri, come laminati, piastrelle e pavimenti in legno. Prendilo adesso a metà prezzo, pagando 89€!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Tra i pochi, o forse è l’unico, sul mercato a offrire 6 modalità di pulizia: Automatica, Spot, Bordo, Zigzag, Manuale e Programmazione Orarie. Selezionabili comodamente tramite telecomando dato in dotazione o scaricando la app sullo smartphone.

È possibile personalizzare il programma di pulizia per ottenere risultati migliori. Con un livello di rumore inferiore a 56 dB, non disturberà la tua vita quotidiana in nessuna modalità.

Batteria infinita e automatizzata: è grande 2000 mAh, offrendo 100 minuti di autonomia in una casa di 120 metri quadrati. Ritorna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica o la pulizia è completata.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l’accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l’iscrizione di prova a questi servizi!