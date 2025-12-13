Robot Aspirapolvere 2in1, 4000Pa, WiFi, Alexa

6 C
Da stranotizie
VersLife L6 Robot Vacuum Cleaner and Floor Scrubber 2 in 1, 4000Pa, 120 Minutes Autonomy, App Control, Remote Control and Alexa, Quiet, Self-Charging, for Hard Floors, Carpets and Animal Hair

Scopri il Potere della Pulizia con VersLife L6

Il tuo nuovo alleato per una casa pulita e ordinata è arrivato! Il robot aspirapolvere e lavapavimenti VersLife L6 è qui per rivoluzionare la tua routine di pulizia. Con una potenza di aspirazione fino a 4000Pa, questo dispositivo è in grado di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali domestici da pavimenti duri e tappeti a pelo corto.

2 in 1: Aspirazione e Lavaggio

Il VersLife L6 offre tre modalità di pulizia: aspirazione sola, lavaggio solo o combinato. Il serbatoio d’acqua da 250ml e il contenitore della polvere da 450ml garantiscono pavimenti puliti e lucenti con 3 livelli di uscita dell’acqua.

Autonomia e Ricarica Automatica

Grazie alla lunga durata della batteria, il robot pulisce per fino a 2 ore e si ricarica automaticamente quando la batteria è scarica, pronto per la prossima sessione.

Controllo Intelligente

Puoi controllare il robot tramite app, telecomando o comandi vocali con Alexa o Google Assistant. Programma o avvia la pulizia in qualsiasi momento, anche da remoto.

Design Ultra-Compatto e Silenzioso

Con un’altezza di soli 7,3 cm, il robot raggiunge facilmente gli spazi sotto i letti, i mobili e i divani. Funziona a soli 55 dB, ideale per chi vuole una casa pulita senza sacrificare la tranquillità.

Vantaggi Pratici:

  • Pulizia approfondita grazie alla potenza di aspirazione fino a 4000Pa
  • Facile da controllare tramite app, telecomando o comandi vocali
  • Design compatto e silenzioso per una pulizia senza disturbi
  • Autonomia fino a 2 ore e ricarica automatica

Scegli il VersLife L6 per una Casa Pulita e Ordinata

Non aspettare ancora! Scegli il VersLife L6 e scopri il potere della pulizia intelligente. Acquista ora e goditi una casa pulita e ordinata senza sacrificare il tuo tempo e la tua energia!

