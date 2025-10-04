Roborock Saros 10R: Aspirapolvere Robot Anti-Tangle 4.0

🔥 Offerta Amazon

roborock Saros 10R Robot Vacuum Cleaner, 8 cm, Anti-Tangle, AdaptiLift Frame, Automatic Mop Removal, Corner and Edge Cleaning, Multifunctional Station 4.0, Hello Rocky

Descrizione del Roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere

Scopri la rivoluzione nella pulizia domestica con il Roborock Saros 10R, un aspirapolvere robotico dal design ultra-sottile di soli 8 cm. Grazie all’innovativo sistema StarSight Autonomous 2.0, questo dispositivo compatto riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili, assicurando una pulizia efficace senza compromettere lo stile della tua casa.

Intelligenza e Precisione

Con la tecnologia di rilevamento 3D, il Saros 10R mappa accuratamente anche gli spazi più difficile da raggiungere. Il sistema di prevenzione ostacoli VertiBeam gli consente di aggirare cavi e mobili irregolari, garantendo una pulizia fluida in ogni angolo della tua casa. Riconosce e evita ben 108 tipi di ostacoli, rendendo ogni passaggio un’operazione senza intoppi.

Pulizia Potente

Grazie alla tecnologia di aspirazione HyperForce, questo robot aspirapolvere rimuove con facilità sporco, peli e detriti da qualsiasi superficie: parquet, piastrelle e tappeti. La spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale FlexiArm Riser, estendibile, evitano il groviglio dei capelli, mentre le ruote omnidirezionali aumentano l’efficienza e semplificano la manutenzione.

Pulizia Efficiente e Versatile

Il sistema FlexiArm estende automaticamente la spazzola e il mocio per raggiungere angoli e spazi bassi. Quando si avvicina a bordi e angoli, il mocio si attiva per garantire una pulizia completa e senza angoli morti, lasciando ogni superficie impeccabile.

Telaio AdaptiLift Innovativo

Il telaio AdaptiLift supera facilmente piccoli ostacoli fino a 4 cm, come soglie o gambe di mobili, e solleva automaticamente il mocio quando rileva tappeti, evitando di bagnarli. Inoltre, durante la ricarica, le spazzole vengono sollevate per prevenire la contaminazione del pavimento, assicurando un’esperienza di pulizia silenziosa e perfetta.

Stazione Multifunzionale 4.0

La stazione offre un’eccezionale esperienza di pulizia con funzionalità come la rimozione automatica del mocio. Utilizza acqua calda a 80°C per pulire i mocio e aria a 55°C per asciugarli. La stazione si occupa automaticamente dell’immagazzinamento della polvere per 60 giorni e del riempimento del serbatoio, garantendo una pulizia totalmente autonoma.

Integrazione Smart

Grazie all’assistente vocale “Hello Rocky”, puoi attivare le pulizie con semplici comandi vocali, anche senza connessione a Internet. La camera RGB integrata ti permette di connetterti con i tuoi animali domestici, effettuare videochiamate e catturare momenti speciali con un semplice tocco.

Manutenzione semplice e senza problemi grazie al sistema di autopulizia della stazione.

Capacità di pulizia intelligente con rilevamento automatico delle aree sporche per una pulizia approfondita.

Non perdere l’opportunità di trasformare la tua esperienza di pulizia. Scegli il Roborock Saros 10R e goditi un ambiente pulito e fresco senza sforzo!