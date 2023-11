Roborock S8 e S7 Max Ultra, tempo di Black Friday

La promozione annuale del “Black Friday” è ufficialmente in corso, con negozi, rivenditori e marchi che offrono sconti molto popolari sui prodotti più disparati. Il “Black Friday” ha origine negli Stati Uniti e si riferisce al venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, che cade il quarto giovedì di novembre. La tradizione nasce intorno agli anni ’60, quando i negozi iniziarono a offrire sconti significativi per dare inizio alla stagione dello shopping natalizio. Il termine “Black Friday” fu usato per la prima volta a Philadelphia per descrivere l’intenso traffico stradale e pedonale che si verificava in quel giorno.

Negli ultimi anni l’acquisto tramite dispositivi mobili ha visto una crescita continua. Nel Black Friday 2020, circa il 40% delle transazioni è stato effettuato attraverso dispositivi mobili, le vendite online negli Stati Uniti hanno raggiunto un record di circa 9 miliardi di dollari secondo Adobe Analytics. Tra gli articoli più acquistati hanno spopolato i robot aspirapolvere oggetto di numerose promozioni. I robot aspirapolvere Roborock, noti per le loro potenti capacità di pulizia e tecnologia di navigazione avanzata, sono molto apprezzati per la pulizia automatica di polvere, capelli e altri tipi di sporco da pavimenti e tappeti. Per il Black Friday, i robot aspirapolvere Roborock S8 e S7 Max Ultra sono disponibili a prezzi scontati per un tempo limitato, con risparmi fino al 31%. La promozione in oggetto terminerà il 27 novembre.

Il Roborock S8 si distingue come uno dei robot aspirapolvere più potenti di Roborock. Rispetto al S7, migliora notevolmente le capacità di pulizia. Con una potenza di aspirazione aumentata a 6000Pa, il modello S8 elimina facilmente la polvere negli interstizi del pavimento, in profondità nei tappeti e i detriti più grandi. Il sistema a doppia spazzola, con due spazzole di gomma che ruotano in direzioni opposte, aumenta ulteriormente la potenza di pulizia riducendo la possibilità che il sistema si blocchi per accumulo e grovigli di capelli. Il nuovo sistema di lavaggio VibraRise 2.0 aumenta l’area di vibrazione, permettendo una pulizia più rapida e semplice di macchie ostinate sul pavimento. L’S8 può rilevare automaticamente i tappeti e sollevare il mocio. Durante la pulizia dei tappeti, il mocio si solleva di 5 mm, assicurando di non bagnarli.

Dotato di luce strutturale 3D e tecnologia di navigazione a infrarossi, insieme a un sistema reattivo di evitamento ostacoli 3D, l’S8 identifica e evita accuratamente gli ostacoli. Una volta mappata la tua casa (con il sistema di navigazione laser radar di Roborock), puoi organizzare le stanze e creare muri virtuali e zone “no-go” per impedire al robot di avvicinarsi a determinati mobili, aree di gioco o letti per animali domestici. I comandi del Roborock S8 possono essere attivati anche vocalmente tramite l’utilizzo di Alexa. Il Roborock S8 può essere acquistato con un sconto del 31% ad un prezzo finale di 479 euro.

Il Roborock S7 Max Ultra All-in-One, è un robot aspirapolvere all-in-one con caratteristiche e prestazioni simili al modello di punta Roborock S8 Pro Ultra, ma a un prezzo più accessibile di 829 euro, con uno sconto del 3Con una potente aspirazione di 5500Pa e la tecnologia di lavaggio a vibrazione VibraRise, il S7 Max Ultra può spazzare e lavare contemporaneamente, rimuovendo efficacemente polvere, capelli e sporco dal pavimento, mentre pulisce le macchie ostinate. Ritorna automaticamente alla stazione di docking per pulire il mocio, garantendo un pavimento costantemente pulito. Quando rileva tappeti, solleva il mocio, aumenta l’aspirazione, evitando di bagnare il tappeto e migliorando l’efficacia della pulizia del tappeto.

Il S7 Max Ultra è dotato di una stazione di docking all-in-one che può svuotare automaticamente il cestino, pulire e asciugare il mocio e auto pulire la stazione di docking. Questo riduce significativamente la necessità di manutenzione manuale, risparmiando tempo e impedendo di sporcarsi le mani durante il processo di pulizia del cestino o del mocio. Il sacchetto della polvere da 2,5 L può contenere rifiuti per 7 settimane e sostituirlo è rapido e semplice.

Dotato di navigazione LiDAR e tecnologia di evitamento ostacoli reattiva, il S7 Max Ultra naviga senza sforzo attorno a tutti gli ostacoli nella tua casa. Puoi usare l’app per impostare la ricarica fuori dagli orari di punta per risparmiare sui costi dell’elettricità, personalizzare i programmi di pulizia in base alle preferenze personali e migliorare la tua esperienza di pulizia impostando zone di no-go, mappatura multi-livello, mappatura 3D e altro ancora. I potenti robot aspirapolvere Roborock menzionati sopra vedranno significativi sconti durante il Black Friday di Amazon dal 17 al 27 novembre. Possono essere aggiunti al carrello in anticipo e, durante il Black Friday, usufruire di ulteriori sconti e promozioni.