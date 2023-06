Roborock S7 Max Ultra, il robot lavapavimenti con scanner Lidar

Il nuovo robot lavapavimenti di Roborock, S7 Max Ultra, è arrivato in Italia il 15 giugno. È l’ultimo arrivato della serie S7 di Roborock, dopo i prodotti di punta S7, S7 MaxV Ultra, S7+ e S7+. Il nuovo prodotto mantiene le prestazioni di pulizia dell’S7 con l’aggiunta del base RockDock Ultra e di miglioramenti per quanto riguarda l’aspirazione, la pulizia, l’evitamento degli ostacoli e l’integrazione con la app. Il lavoro di automazione rende necessario occuparsi della manutenzione solo poche volte all’anno in quanto S7 Max Ultra è dotato di una nuova stazione base, RockDock Ultra, che offre un’esperienza all-in-one senza manutenzione. Oltre a pulire il mop, questa stazione base intelligente raccoglie automaticamente la polvere, riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua del robot, asciuga automaticamente il mop e può pulire la stazione base e ricaricare automaticamente il robot in attesa della pulizia successiva. Ciò significa che non è necessario pulire manualmente il contenitore della polvere e che il sacchetto della polvere può immagazzinare sporco e detriti fino ad un massimo di sette settimane; non è necessario pulire manualmente il mop e la stazione base e può anche asciugare il mop e la stazione base, evitando così di avere a che fare con odori sgradevoli. In particolare, all’unità principale è stato aggiunto un nuovo serbatoio per l’acqua dolce, mentre il RockDock Ultra può riempire automaticamente il serbatoio dell’unità principale con acqua e pulire fino a 300 metri quadri.

Il RockDock Ultra si occupa da solo del disordine senza alcun intervento manuale, riducendo in modo significativo il lavoro di manutenzione supplementare e liberando completamente le mani. L’S7 Max Ultra ha una maggiore potenza di aspirazione di 5.500 Pa, 400 Pa in più rispetto ai 5.100 Pa dell’ammiraglia dello scorso anno, l’S7 MaxV Ultra. L’elevata potenza di aspirazione è combinata con una spazzola principale flottante in gomma per pavimenti irregolari, che aderisce saldamente al pavimento e rimuove la polvere in profondità anche su moquette, e la spazzola principale in gomma è ancora più resistente ai grovigli. È inoltre dotato del sistema di pulizia VibraRise, che strofina il pavimento 3.000 volte al minuto applicando circa 600 g di pressione verso il basso per rimuovere lo sporco, le fuoriuscite e le macchie più ostinate in modo più efficace rispetto a un robot mop tradizionale. Inoltre, l’S7 Max Ultra solleva il mop bagnato mentre passa sul tappeto, evitando di bagnarlo e consentendo all’S7 Max Ultra di gestire sia l’aspirapolvere che lo straccio in un’unica operazione. Il sollevamento del mop aiuta anche a risolvere il problema della contaminazione secondaria dei mop sporchi, lasciando il pavimento più pulito.

Grazie alla tecnologia intelligente Reactive Tech per la prevenzione degli ostacoli, l’S7 Max Ultra è in grado di rilevare gli ostacoli sul suo percorso e di aggirarli in tempo reale. Con l’aiuto del sistema di navigazione basato sul LiDAR, potete affidare la pulizia dei pavimenti all’S7 Max Ultra in tutta tranquillità, poiché la sua pianificazione del percorso è più raffinata e completa. L’S7 Max Ultra si ricarica il 30% più velocemente rispetto ai modelli precedenti e supporta la ricarica fuori dalle ore di punta, in modo da poter scegliere di ricaricare nelle ore non di punta attraverso le impostazioni, risparmiando denaro e rispettando l’ambiente. L’aggiornamento della app permette di controllare la S7 Max Ultra da qualsiasi luogo. Ad esempio, prima del lavoro, è possibile avviare le impostazioni di pulizia personalizzate tramite l’app. Non solo si può scegliere di passare lo straccio, l’aspirapolvere o entrambi, ma si può anche selezionare le stanze che l’unità pulirà. Quando si arriva a casa, si può godere di pavimenti puliti e ordinati. L’S7 Max Ultra supporta funzioni intelligenti come l’utilizzo di zone vietate, la mappatura rapida, i programmi di pulizia personalizzati, la mappatura multilivello, la mappatura 3D e offre anche suggerimenti intelligenti durante la pulizia, tra cui la pulizia profonda dei tappeti, la pulizia lungo la direzione del pavimento e le zone vietate. La spazzatrice S7 Max Ultra sarà disponibile online su Amazon. Durante il periodo di vendita (dal 15 al 21 giugno), il prezzo è scontato a 949 euro.