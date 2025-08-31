Roborock QV 35A: Robot Aspirapolvere Autolavaggio 8000Pa

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 422,94€ – 399,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco

Roborock QV 35A: Il Robot Aspirapolvere All-In-One

Scopri il Roborock QV 35A, un robot aspirapolvere progettato per rendere la pulizia della tua casa un gioco da ragazzi. Con una potenza di aspirazione di ben 8000 Pa, questo straordinario prodotto è capace di eliminare polvere, sporco e peli di animali domestici da ogni angolo, anche quelli più difficile da raggiungere. Ogni superficie sarà impeccabile e pulita senza alcuno sforzo da parte tua.

Stazione di Ricarica Multifunzionale

La stazione di ricarica del Roborock QV 35A è un vero e proprio concentrato di praticità. Svuota automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, garantendo fino a 7 settimane di operatività senza intervento. Il serbatoio d’acqua da 4 litri consente di pulire aree fino a 300 m², ripristinando senza sforzo tappeti e pavimenti grazie alla funzione di lavaggio e asciugatura.

Tecnologia Avanzata per Una Pulizia Perfetta

Il QV 35A è dotato di spazzole rotanti a doppia velocità che possono elevare fino a 10 mm, massimizzando l’efficacia nella rimozione di macchie e sporco. Con 30 livelli d’acqua regolabili, si adatta perfettamente a vari tipi di pavimenti, garantendo una pulizia delicata e approfondita su legno, piastrelle e tappeti a pelo corto.

Design Senza Grovigli

Dite addio ai grovigli di capelli! Grazie al suo innovativo sistema di spazzole, il Roborock QV 35A offre un tasso di aggrovigliamento pari a 0%, rendendolo ideale per le case con animali domestici. La spazzola principale in gomma piena impedisce che capelli e detriti si accumulino, assicurando una manutenzione minima.

Navigazione Intelligente

Grazie al sistema di navigazione PreciSense LiDAR, il robot mappa l’ambiente a 360°, garantendo una pulizia accurata e ottimizzata. È in grado di affrontare fino a 4 piani diversi, adattandosi perfettamente alla tua casa e alle sue specifiche esigenze.

Vantaggi Pratici

Gestione semplicissima tramite l’App Roborock per personalizzare i percorsi e programmare le pulizie.

Compatibilità con dispositivi di controllo vocale per un’esperienza di pulizia ancora più comoda e accessibile.

Non aspettare oltre! Rendi la tua vita più semplice e pulita con il Roborock QV 35A. Scopri l’innovazione e la comodità in una sola soluzione!