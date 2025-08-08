34 C
Roborock QV 35A: Robot Aspirapolvere 8000Pa, Senza Grovigli

Da StraNotizie
Roborock QV 35A: Robot Aspirapolvere 8000Pa, Senza Grovigli

💸 Prezzo: €599.99 – €429.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Scopri Roborock QV 35A – Il Tuo Alleato per la Pulizia!

Immagina di tornare a casa e trovare ogni angolo perfettamente pulito, senza sforzo. Grazie al Roborock QV 35A, questo sogno diventa realtà! Con la sua potente aspirazione da 8000Pa, riesce a catturare polvere ostinata, peli di animali e sporco nascosto anche nei tappeti più profondi. Non sarà più necessario preoccuparsi di sporco difficile da rimuovere!

Vantaggi Pratici:

  1. Stazione di Carica Multifunzionale: Questa innovativa stazione non solo ricarica il robot, ma svuota automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, garantendo fino a 7 settimane senza manutenzione. Inoltre, è dotata di un serbatoio d’acqua da 4 litri per un’adeguata copertura di 300 m², così puoi dedicarti a ciò che ami davvero.

  2. Tecnologia di Navigazione Avanzata: Grazie al sistema di navigazione PreciSense LiDAR, il Roborock può mappare la tua casa in tempo reale, evitando ostacoli come mobili e cavi. Questo significa una pulizia efficiente che si adatta perfettamente alla tua abitazione!

Con spazzole a doppia rotazione e un sistema anti-groviglio, questo robot è perfetto per chi ha animali domestici e non vuole più preoccuparsi di capelli aggrovigliati. E non è tutto: la tua esperienza di pulizia sarà totalmente personalizzabile tramite l’app Roborock, dove potrai pianificare le pulizie, impostare blocchi per bambini e molto altro.

Scegli Roborock QV 35A e trasforma il modo in cui fai le pulizie! Con la sua eleganza e funzionalità senza pari, sarà il compagno ideale per uno spazio splendente e accogliente. Non lasciare che la pulizia ti rubi tempo prezioso, lasciati sorprendere dalla tecnologia d’avanguardia di Roborock!

