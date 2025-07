Roborock QV 35A: Robot Aspirapolvere 8000Pa, Autolavaggio!

Stazione di Ricarica Multifunzionale: Dimentica le incombenze! La stazione non solo ricarica il tuo robot, ma si svuota automaticamente in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, permettendoti di godere di un’autonomia di pulizia fino a 7 settimane senza preoccupazioni. Con un serbatoio d’acqua da 4 litri, il tuo assistente è sempre pronto a lavare e asciugare i tuoi pavimenti in modo impeccabile.